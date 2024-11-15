曾傲棐做Sona頭號粉絲　公開剖白內心世界

英皇歌手曾傲棐（Arvin）今年第3首派台歌《頭號粉絲》MV昨晚（14日）推出，Arvin今年的兩首派台作品《FM 520》及《密友圈之謎》刻畫他愛情靦覥害羞一面。來到《頭號粉絲》雖赤裸地表達自己內心世界，但繼續愛得低調。

Arvin他自爆這首歌是今年推出的三首作品中花最多時間錄的一首：「由今年3月尾錄到10月，我覺得呢首歌係一路引證住自己唱歌上或者對呢份歌詞理解上嘅變化，我同監製廖志華聽番一開始錄嘅Take到近啲嘅Take，真係變咗好多。原來一步一步都行咗好多路，亦令我覺得有時啲嘢唔使咁心急，望住目標係ok，但唔使迫自己要即刻做到，只要每一日進步少少就可以。」

MV找來網紅「熊仔頭」成員Sona（劉曉穎）擔任女主角，她說：「最深刻係Arvin嘅角色設定好鍾意我，但我最後連佢叫乜嘢名都唔記得，佢送畀我嘅禮物我隨手劈低就算，嗰下覺得好心悒。」Arvin飾演一個喜歡地下偶像文化、日本文化的「毒男」，一次看了Sona的演出後變成她的粉絲。Sona對於Arvin的角色造型評價極高：「十分滿分嘅話佢有十分，真係本色出演！嗰啲開心、失望表情好到位。」Arvin則笑說：「你咁講，我都唔知開心定唔開心好，雖然我今日飾演一個內向嘅人，但其實我平時再摺好多，我會企喺角落頭。我連螢光棒都唔會用，所以我覺得今日好似包咗場嚟睇。」