林峯「回家」助台慶　網民要求點歌仔

一年一度盛事《萬千星輝賀台慶》將於下周二（19日）假將軍澳電視廣播城隆重舉行。為慶祝無綫踏入57周年台慶，今年主題是「同一家人，與你前行」，除了邀請接近300位合約藝人及昔日無綫藝人「回家」助慶， 就連每年焦點—台慶壓軸表演嘉賓，也落實為無綫藝員訓練班出身的林峯。

日前，無綫官網推出競猜Post，以「古裝剪影」邀請網民「猜猜我是誰」，結果引發競猜潮，網民先後列出5大「嫌疑」壓軸嘉賓，當中呼聲最高的除了林峯，還有周星馳、吳卓羲等。對於今年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣勁升的林峯「作壓軸助陣，網民反應熱烈，大讚林峯「飲水思源」，更應官網要求齊齊點歌仔，截至今早11點，網民心水歌單如下：《我又戀愛了》、《愛不疚》、《如果時間來到》、《反話》、《忘記傷害》、《愛在記憶中找你》、《幼稚完》及《愛在三千的宇宙》，而最多網民想聽的林峯經典金曲是《愛在記憶中找你》，緊隨其後的是《愛不疚》，未知屆時林峯會否選唱。

至於今年打頭陣嘉賓則是極有份量，24歲已加入無綫大家庭的汪明荃，阿姐效力無綫53年，今次會在Opening大玩「回憶殺」，「期間限定」地回到少女時代、與觀眾玩盡不同的電視年代，阿姐說：「我準備變番後生女，帶大家去我嘅少女時代，由我第一日返工開始，一齊穿梭咁多年嘅電視盛世。」