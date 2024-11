35歲日本情歌天后西野加奈,2019年暫別樂壇後,閃嫁前經理人並誕下第一胎做媽咪。封咪5年的她,今年6年宣布出山後,前日(13日)更重返舉行告別之地橫濱,舉辦一連兩場的復出演唱會《Kana Nishino Love Again Live 2024》,合共吸引25000人捧場。

已為5月9個月冇開騷的她,在台上施展渾身解數,演唱《Best Friend》、《戀愛使用說明》等多首經典名曲,又換上多套靚靚歌衫示人。此外,她又落實於明年4月展開日本巡唱《Fall In Love With You Again Tour 2025》,地點包括大阪、福岡、東京、愛知及北海道,合共10場。