桃月梨子　白衣天使變妖精

對男士嚟講，遇上「天使」梗係好啦，但有時可能會更加想見到「惡魔」，亦因為呢個緣故，日本寫界界有一位女優原本係天使，卻化身小惡魔，成功迷倒唔少男生，佢就係桃月梨子！

絕色靚偈

唔少日本寫真女優都係身兼多職，最常見嘅情況係拍寫真之餘，又會以Cosplayer身份亮相動漫活動，好似伊織萌、鳥海花雨等，今日為大家介紹嘅桃月梨子亦包括在內！今年28歲嘅梨子，五官標致，對眼好似識得放電，笑起上嚟會散發出令男士神魂顛倒嘅魔性魅力，於是有人形容佢擁有壓倒性之絕色美貌！

除咗樣貌吸引，梨子仲有一副纖巧婀娜嘅靚偈，就算心口對車頭燈只係F Cup，依然顯得好凸出，襯埋一身嫩白肌膚，難怪獲得「極上美BODY」呢個封號！

風格出眾

桃月梨子自細鍾意睇動漫作品，喺朋友慫恿下，成為動漫活動嘅常客，後來化身成動漫角色，逐漸踏上Cosplayer之路。值得一提，梨子喺正式出道成為藝能人之前，喺一家美容診所擔任助理護士，換句話講，佢唔止係好多宅男心目中嘅天使，仲係一名白衣天使呢！

出道之後，梨子涉獵唔同範疇嘅工作，拍電視劇係其中一瓣，包括參演《麵味露一人飯2》！至於梨子喺寫真界亦發展得相當如意，最近更為某本雜誌拍攝咗一輯充滿小惡魔風格嘅靚相，集可愛與魔性於一身，感覺超正，令唔少男士都讚不絕口！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：33F-24-34