地下室揭秘　四級震撼

喺電影世界入面,地下室通常收埋咗啲不可告人嘅秘密,又或者用嚟進行唔見得光嘅勾當,而今次介紹嘅3套四仔,不約而同要帶大家走入呢個空間,尋幽探「性」!

瘋狂換伴

鍾意Cyberpunk風格嘅四仔迷,相信唔會對Michael Vegas同Siouxsie Q呢兩位導演感到陌生,今次喺片廠Adult Time嘅撮合下,聯手炮製新作《The Bottom Floor》,仲搵嚟Siri Dahl、Aiden Starr、Penny Barber等多位巨乳脫星參演,實在令人期待!故事發生喺一間大宅嘅地下室,嗰度成日會傳出強勁嘅音樂,同埋男女呻吟聲,原來係換伴俱樂部嘅鐵竇,每位男女都抱住瘋狂縱慾嘅心態入場,連場狂野肉搏加埋大量特寫鏡頭,絕對可為四仔迷帶嚟一場震撼眼球嘅官能盛宴。

女王專屬

有性癖好又唔想畀人發現,匿埋喺地下室玩,自然神不知鬼不覺!好似《How We Fxxx in the Shadows》嘅女主角Crystal Rush,表面上係一位優雅動人嘅女富豪,私底下卻熱衷做調教女王,每個晚上都會走入地下室,同一眾男女大玩重口味遊戲,從而獲得性高潮。影片由MYLF出品,除咗Crystal Rush之外,仲搵嚟Katie Morgan、Kenzie Love同Reagan Foxx等人氣脫星參演,當中有唔少激烈嘅情慾交鋒,加上用咗大量主觀鏡頭拍攝,啱晒好此道嘅朋友。

密會情人

偷情唔使鋪鋪住酒店,若然屋企有個地下室,風流生活唾手可得,講緊嘅係四仔作品《My Wife's Fantasy #15》嘅劇情。影片由Pure Passion推出,搵嚟4位靚偈脫星孭飛,包括Octavia Red 、Melanie Marie、Aubry Babcock同Vanessa Moon,故事講述佢哋係城中闊太,成日利用地下室會情郎,事關呢個地方唔止夠隱蔽,仲要設施齊備,各種情趣玩具、制服同器材一應俱全。不過,百密一疏呢種情況周不時會發生,某個晚上,當佢哋如常同情郎打得火熱之際,地下室門忽然打開,究竟發生咩事?留畀大家慢慢睇。

碟評

印象中,商場地庫去得多,地下室真係未入過,呢3套作品叫做畀大家開吓眼界!當中又以《The Bottom Floor》嘅Cyberpunk風格最特別,兩位名導聯手,質素有保證。至於《How We Fxxx in the Shadows》呢套劇情類四仔,片中嘅暗黑風格亦令人留下深刻印象。