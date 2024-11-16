【是日通勝】

農曆十月十六

甲辰年 乙亥月 甲申日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：動土、安葬、嫁娶

忌：安床、開倉、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

金牛座：財運好到極，但不宜張揚，以免惹人眼紅。

雙子座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

巨蟹座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

獅子座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

處女座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

天秤座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

天蠍座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

人馬座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

山羊座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

水瓶座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

雙魚座：事業有明顯進步，但收入增長比預期遜色。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）虎 財運差

鼠：求財過程懂得變通，有望獲滿意收入。

牛：感情生活陷入悶局，不夠主動難改變。

虎：是日沖煞，財運欠佳，生活壓力大增。

兔：做事忌墨守成規，要換個方法謀突破。

龍：工作運上升，愈是勤勞，得着會愈多。

蛇：情路多波折，有可能愛上不該愛的人。

馬：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

羊：能夠跟伴侶建立良好默契，甜在心頭。

猴：財運較差，宜審慎理財，勿胡亂花錢。

雞：各方面運勢皆不錯，要懂得感恩知足。

狗：享受眼前的快樂，勿把煩惱放在心上。

豬：事業運平平，易被不作為的心態拖累。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最愛秋季戶外活動的Top 3星座

秋高氣爽，有些人喜歡出外登高燒烤，當中又以下列3大星座最愛秋季戶外活動。

1.人馬座

人馬座熱愛冒險和自由，秋季的戶外活動如徒步旅行、露營和山地自行車最能滿足他們的探索欲望。這個星座的人天生樂觀，對新鮮事物充滿好奇心，喜歡挑戰和不斷拓寬自己的視野。秋季涼爽的天氣和美麗的自然景色正是他們享受戶外生活的最佳時機。人馬座也喜歡與朋友或家人一同參與這些活動，分享快樂和經驗。總言之，秋季的戶外活動讓他們能夠釋放能量，享受生活的美好。

2.白羊座

白羊座充滿活力和熱情，對挑戰和新鮮事物有着無盡的渴望。秋季的涼爽氣候讓他們可以盡情享受戶外運動如跑步、登山和騎行。他們天生好奇、積極進取，喜歡在大自然中釋放能量，探索新領域。與人馬座相似，白羊座也喜歡與他人分享這些活動帶來的快樂和成就感。

3.天秤座

天秤座的人崇尚和諧與平衡，喜愛與朋友或家人共度時光。秋季的戶外活動如野餐、賞楓等，正好滿足他們對美好事物的追求。他們重視社交，喜歡在舒適的環境中與人交流，享受大自然的美景和清新的空氣。這些活動不僅能讓天秤座放鬆身心，還能促進他們與身邊人的關係，實現內心的平衡和滿足。