娛圈單打︱復仇到喉唔到肺 收視自然也閉翳

話說尋日講到，台慶劇《黑色月光》收視未如預期，跟先前備受看好有好大落差，究竟衰喺邊？嗱，《黑》劇標榜為復仇爽劇，要觀眾投入其中，情節必須咬牙切齒，除咗節奏明快外，最重要係主角與仇家嘅血海深仇，必須呈現到觀眾眼前。喺呢方面，《黑》劇明顯欠缺。

既然話係向韓劇《黑暗榮耀》「致敬」，本欄就唔明嘞，何解有得抄，都唔抄足啲？楊茜堯嘅血海深仇，只係由口述及零碎回憶片段堆砌，本來兩姊妹被姦復被人掟落山、父母雙亡係好慘情，但靠把口講，觀眾感受唔到「切膚之痛」。

睇番《黑暗榮耀》，花了不少篇幅，講述少女宋慧喬遭受富貴同學用電髮捲虐待，富貴同學用錢擺平宋慧喬個貪錢老母，校內老師視而不見甚至踩多腳凌辱。正因為觀眾睇到女主角叫天不應、叫地不靈，冤過竇娥冤，先至會投入到其復仇大計之中。

何況楊茜堯復仇談不上精心計算，往往都係做戲咁做，兼且要楊明出生入死幫手，偏偏佢同楊明之間又唔係愛情，令人莫名其妙。至於點解咁輕鬆就埋到有錢佬身，明明害到尹揚明一家冧包散，卻依然得到郭鋒信任，以至所謂豪門婚禮及喪事竟然簡陋不堪，都費事再深究咯。

可能有人會話，韓劇同港劇Budget不在同一檔次，冇得比較，咁就講番陳年TVB神劇《大時代》吖。同樣係被姦，劉青雲細妹楊羚仲染上性病兼被貼大字報唱通街，最後搞到跳樓自殺，慘絕人寰，而且只係一家人被害嘅冰山一角咋。咁你話嘞，當劉青雲手刃仇人嘅時候，觀眾點會唔拍爛手掌吖！