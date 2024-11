蕭亞軒送上門為舊隊友驚喜慶生　勾起集體回憶

台灣天后蕭亞軒(Elva)近年受健康問題困擾,令佢要暫緩演藝工作,專心休養身體,不過天后雖然貴人事忙,依然抽時間憶舊情,前日她更為女團「蜜雪薇琪」成員蜜雪慶生,場面溫馨又感人,激發網友集體回憶。

其實當年蕭亞軒喺加拿大溫哥華嘅歌唱比賽中認識蜜雪及其家姐,三姝志趣相投並組成三人女團「Phenomena」,原本打算一齊出道發片,最後因故冇成功出片,當年唱片公司亦只畀蕭亞軒獨自一人出碟,但無損蕭亞軒同蜜雪情誼。片中見蕭亞軒直接手捧蛋糕,去到蜜雪屋企門口撳鐘,只見蜜雪一臉驚訝,身穿居家服、腳踩拖鞋,仲疑似戴老花眼鏡,私下真實面全被攝鏡頭下錄。

蜜雪見到蕭亞軒現身,即驚訝大叫、原地跳躍,佢直呼感動、快哭了,事後又感性發文:「真的太感動了,到了這個年紀還有這樣的回憶,這幾天見到了好多好朋友,謝謝你們想到我。」蕭亞軒亦轉發片段,又上載合照,嘟嘴扮咀蜜雪,而蜜雪都親密咁靠喺對方肩上,二人好感情溢於言表,蕭亞軒留言:「Words can't describe how much u meant to me!!Love you.(無法形容你對我有多重要,愛你)」