蕭亞軒送上門為舊隊友驚喜慶生　勾起集體回憶

台灣天后蕭亞軒（Elva）近年受健康問題困擾，令佢要暫緩演藝工作，專心休養身體，不過天后雖然貴人事忙，依然抽時間憶舊情，前日她更為女團「蜜雪薇琪」成員蜜雪慶生，場面溫馨又感人，激發網友集體回憶。

其實當年蕭亞軒喺加拿大溫哥華嘅歌唱比賽中認識蜜雪及其家姐，三姝志趣相投並組成三人女團「Phenomena」，原本打算一齊出道發片，最後因故冇成功出片，當年唱片公司亦只畀蕭亞軒獨自一人出碟，但無損蕭亞軒同蜜雪情誼。片中見蕭亞軒直接手捧蛋糕，去到蜜雪屋企門口撳鐘，只見蜜雪一臉驚訝，身穿居家服、腳踩拖鞋，仲疑似戴老花眼鏡，私下真實面全被攝鏡頭下錄。

蜜雪見到蕭亞軒現身，即驚訝大叫、原地跳躍，佢直呼感動、快哭了，事後又感性發文：「真的太感動了，到了這個年紀還有這樣的回憶，這幾天見到了好多好朋友，謝謝你們想到我。」蕭亞軒亦轉發片段，又上載合照，嘟嘴扮咀蜜雪，而蜜雪都親密咁靠喺對方肩上，二人好感情溢於言表，蕭亞軒留言：「Words can't describe how much u meant to me!!Love you.（無法形容你對我有多重要，愛你）」