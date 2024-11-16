東方日報C1：炎明熹未解凍　絕迹樂壇頒獎禮

樂壇小天后炎明熹（Gigi）因續約問題，正在雪櫃「冷凍中」，據知今年樂壇多個頒獎禮，無綫都不會安排Gigi出席，連今日舉行的《新城勁爆頒獎禮》記者會，聲夢小花雲集，Gigi亦繼續冇影！而《叱咤》昨日公布10強名單，之前打入男、女歌手15強的林峯與Gigi，齊齊被Out！在頒獎禮「失蹤」兼失《叱咤》入圍，頓成「雙失Gigi」！

Gigi去年在樂壇發展順暢，狂掃多個樂壇頒獎禮獎座，想不到事隔一年卻有很大改變，她因跟無綫鬧續約問題被「雪藏」，據知將會絕迹各大樂壇頒獎典禮，就連今日在鑽石山舉行的《新城勁爆頒獎禮2024》記者會亦缺席！無綫方面派出「聲夢小花」鍾柔美、詹天文、潘靜文及張馳豪等出席，獨欠Gigi，據知新城方面曾透過無綫邀請她出席，但最終未能亮相。

而《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》投票日前展開，Gigi在「我最喜愛的女歌手」15強榜上有名，粉絲都積極為她拉票，Gigi亦不時留意消息，得知粉絲投她一票，她在社交平台以感動落淚的表情符號表達心情，可惜昨日公布的「我最喜愛的女歌手」10強中，只有AGA、Gin Lee、陳蕾、雲浩影、陳凱詠、邱彥筒、Nancy Kwai、Serrini及何洛瑤等，Gigi在10強止步，相信是跟「缺席冇獎」潛規則有關。

林峯：入唔到圍冇所謂！

至於林峯在「我最喜愛的男歌手」中，跟Gigi同樣打入15強，最終10強止步。昨日公布的10強人選，包括姜濤、盧瀚霆、Anson Kong、呂爵安、陳卓賢、張敬軒、林家謙、洪嘉豪及周殷廷等，MIRROR成員佔半數，惟成員Jeremy與Jer同告出局。林峯昨日現身昂坪360出席活動，提到未能打入「叱咤男歌手」10強，他說：「有我個名出現喺名單已經好開心！入唔到圍冇所謂，係一個新嘗試。」他表示若獲邀出席，會視乎工作安排再決定。而無綫昨日公布台慶將由汪明荃與林峯擔任打頭陣及壓軸表演嘉賓，對此，林峯指是做跳唱嘉賓，不過沒有計劃回娘家拍劇，指老闆古天樂希望他繼續以電影為主力，透露稍後有電影工作安排。

在「我最喜愛的男歌手」力抗MIRROR五子、挑戰衞冕的張敬軒，早前在澳門舉行演唱會成績不俗，他經常在演唱會放笑彈，當中大爆媽咪親證「醫學奇迹」，指軒爸因不習慣香港的生活模式，身體狀況麻麻，軒仔不得已下，早前安排爸爸返家鄉，結果精神變佳，更在酒樓撩女仔兼行得番！軒仔還大爆家傭「遮遮」曾匯報軒爸回內地前要求去買護膚品，原來是買來送給「朋友」！

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