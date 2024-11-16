萬用631色彩法則　掌握3大比例時尚過冬

秋冬季節又到，相信不少人除了煩惱要整理大堆轉季衣物，還會經歷配色的苦惱，希望能穿出更時尚潮流的搭配，過於鮮明的顏色容易產生視覺疲勞、安全牌的黑白灰又過於保守單調。其實還有一個時尚界流行已久的萬用色彩法則「631配色」，將造型的顏色分為主色、輔助色和點綴色，就能搭配出舒服和諧的比例。

「631配色」法則是指畫面所使用的配色最好不超過3種，並劃分為3個比例，分別為主色60%、輔助色30%、點綴色10%。此法則主要應用於電影畫面、家居裝潢和平面設計等，從而避免配色不當而造成的雜亂感，並搭配合適的色彩比例，令對比更添鮮明。例如家居裝潢為例，天花板、牆身大面積可採用淺色調如白色和米色等，能營造空間感，令人感覺更明亮、柔和和溫馨，搭配黑色家具作輔助色，最後用綠色植物作點綴色作亮點。

此黃金法則同樣適用於穿搭上，同樣地只要將主要顏色控制在3種，並恰當地分配比例便可，但同時也要注意主色的色調，如果太深沉的顏色佔據太多面積，則會增加視覺負擔。以Red Velvet的Joy的穿搭為例，她下身的淺藍色牛仔褲佔整體造型約60%，而上身的粉色毛衣則佔約30%，最後在以約10%比例的桃紅色手袋作點綴色，看起來乾淨舒適。亦可參考另一套以米杏色長褲作為造型的主色，上身再搭配深藍色毛衣和同色系的內搭襯衫，作為輔助色和點綴色，色彩比例十分協調，又不會過於乏味。