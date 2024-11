ASCEND國際專家小組出席會議討論A型肉毒桿菌素在醫學美容及醫療應用中的最佳實踐方案

【特約報道】早前於河內舉行第十二屆的DASIL(Dermatology, Aesthetics, and Surgery International League)世界會議上,醫學美容藥廠Merz Aesthetics®公佈兩份有關亞太區肉毒桿菌素抗藥性反應的調查結果。來自神經毒素道德使用醫學美容委員會(ASCEND)的國際專家小組更出席會議並討論A型肉毒桿菌素在醫學美容及醫療應用中的最佳實踐方案。

醫學美容藥廠於本年中委託市場調查公司Frost & Sullivan針對肉毒桿菌素抗藥性進行消費者及醫護專業人員研究調查,是次調查結果顯示八成1香港受訪者出現肉毒桿菌素療程效果逐漸減退的情況,而情況有按年上升趨勢。同時受訪者並不清楚療程失效的原因及解決方案。近七成1受訪者表示曾因此加大注射劑量、縮短療程間距或選擇繼續進行療程。專家表示以上幾種行為將會加劇由產生抗體而引致的療程失效問題1。

調查同時顯示超過八成亞太區醫護專業人員受訪者承認不同肉毒桿菌素品牌之間在配方和純度上存在差異2,目前醫護專業人員採取不同方案應對用家療程效果下降包括臨床診斷(47%)、更換品牌(33%)、進行篩查測試(27%)或建議完全停止治療(24%)2。

澳洲RiverEnd Aesthetics臨床整形外科醫生兼ASCEND會議主持人Dr. Niamh Corduff就調查結果發表意見:「用家並沒有意識到注射肉毒桿菌素有機會產生抗體,導致療程效果下降。要避免產生抗藥性,其中一個方法就是選擇純淨+的肉毒桿菌素。隨著市面上出現多種不同的A型肉毒桿菌素產品,業界必須強調純淨+配方對減低抗藥性風險的重要性。在用家得知潛在的抗藥性風險下,由醫護專業人員及用家共同就安全及效果選擇適合的肉毒桿菌素產品,將對其長遠醫學美容及醫學治療尤為重要。」ASCEND於同日會議上亦發佈了「A 型肉毒桿菌素抗藥性對消費者及醫護專業人員的實際影響:國際多學科專家小組的審查及共識指引」﹙Real-world Implications of Botulinum Neurotoxin A Immunoresistance for Consumers and Aesthetic Practitioners: Insights from ASCEND Multidisciplinary Panel﹚,強調提升公眾對肉毒桿菌素抗藥性認識的重要性,以及監管機構在確保使用純淨+肉毒桿菌素中扮演著關鍵的角色3。

*雜質是指複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌DNA。6,7

+純淨是指不含複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌 DNA。6,7

Based on a consumer market study conducted in 2024 on "Consumer Experience with Declining Treatment Effects" by Merz Aesthetics in partnership with Frost & Sullivan across 9 Asia Pacific territories (Australia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan and Thailand) and included 2,588 Botulinum toxin users from the ages of 21 to 55 years old.

2 Based on an aesthetics healthcare professionals market study conducted in 2024 on "HCPs Experience with Declining Treatment Effects Among Botulinum Toxin Users" by Merz Aesthetics in partnership with Frost & Sullivan across 8 Asia Pacific territories (Australia, Hong Kong, Indonesia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan and Thailand) and included 242 aesthetic healthcare practitioners

3Corduff N, Park JY, Calderon PE, Choi H, Dingley M, Ho WWS, Martin MU, Suseno LS, Tseng FW, Vachiramon V, Wanitphakdeedecha R, Yu JNT. Real-world Implications of Botulinum Neurotoxin A Immunoresistance for Consumers and Aesthetic Practitioners: Insights from ASCEND Multidisciplinary Panel. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2024;12(6):e5892.