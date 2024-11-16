意式美食種款多元化，親民薄餅、意粉和小菜比比皆是，客人也可揀選高級意饌慢慢品味，近日有新菜單和新主題美食登場，想和好友分享，絕對無問題。

海鮮盛宴

意大利美食離不開琳琅滿目的海鮮食材，尖沙咀高級意大利餐廳早前推出無限追加豪華盛宴菜單，客人於指定時間可無限追加海鮮湯、帕爾馬火腿、和牛漢堡扒、和牛牛扒和羊架等美食外，近日餐廳將菜單升級，兩小時Deluxe Unlimited Feast無限豪華盛宴菜單加入炭烤Jumbo阿拉斯加皇帝蟹腳、炭烤美國緬因州龍蝦尾和北海道鳳趾生蠔，飯後再來一口招牌巴斯克焦香芝士蛋糕，豐富又完美。

升級美饌

飲食集團因應10周年，旗下餐廳亦加以升級。灣仔意大利餐廳行政總廚Yuri Liuzzo早前打造的全新菜式，新菜式有血橙鮮蝦他他、馬加邦尼芝士龍蝦意大雲吞、卡邦尼意大利燴飯、瑞可達芝士開心果半管麵和香烤原條鱸魚等美食。為配合新菜，調酒師以水果、香草和香料等炮製全新雞尾酒和無酒精飲品，餐廳亦會展出亞洲新進藝術家的作品，美酒配寫意空間，品味菜式時更盡興。

自由配搭

做人最緊要有得揀，尖沙咀意大利餐廳近日推出定價不定食菜單，客人可選2、3或4道菜，由前菜、主食、主菜到甜品都可自由配搭，精選美食有席前的意式生牛肉他他、番紅花意式燴牛膝意大利飯、龍蝦青檸意大利扁麵、意式炸牛小排和鹽焗海鱸魚等，甜品有招牌提拉米蘇或西西里芝士開心果捲心脆餅等，每次組合都可以有變化，讓客人保持新鮮感。

電影伴食

去戲院，買爆谷和汽水似乎是指定動作，灣仔意大利餐廳天台Lounge於即日至2025年3月的逢星期三、六及日指定時間會有人氣及經典電影播放，客人購票後可包括戲票、租借耳機、1杯自選飲品和無限量爆谷。升級輕便晚餐套票除有爆谷和飲品，會再加1份薄餅，可選Margherita、意大利火腿、或辣肉腸口味，看電影更投入。

手造意粉

意粉種類款式繁多，手製意粉更是吸引。瑞士意大利融合菜餐廳早前於觀塘開設新分店，人氣菜式有牛頰肉醃核桃番茄肉醬闊條麵、麵包蟹黑胡椒芝士飲管意粉、意大利辣肉腸波浪意粉，其他有吞拿魚醬小牛舌和脆炸芝士餡餅等選擇。餐廳除瑞士葡萄酒，趁近店開幕更引入多款生啤，逢星期一至五新店會有日落酒會優惠，富柚香的Ticino Spritz、帶苦艾酒風味的Grotto Negroni外，也有不同葡萄選擇，偶然來個小酌都不錯。