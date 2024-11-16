王祖藍李亞男結婚9年　拍拖睇京劇調情放閃

藝人王祖藍與太太李亞男結婚9年，仍然恩愛非常，近日王祖藍在社交網上載跟太太的約會片段，片中一開始，王祖藍已大讚太太：「可以找到一個陪自己看京劇的老婆多幸福。」李亞男即時回敬說：「有一個會唱京劇的老公也幸福的。」兩人一唱一和放閃，他們結伴到戲曲中心看《白蛇傳》，看畢後，李亞男坦言感動得差點哭出來，王祖藍亦講起了學京劇及偶遇京劇大師梅葆玖的往事：「我還記得我自己去北京去觀摩京劇，自己學了幾個禮拜，在那個中國戲曲學院裡面找了個老師，我非常崇拜梅大師，所以就去了梅蘭芳的故居去看了一下，然後剛好當天，梅葆玖先生也在，我就碰到梅大師，他還在吃那個麥香魚，然後我說我是一個中國香港來的小朋友，很喜歡京劇的，我非常崇拜梅先生，能不能跟你合個影，然後跟梅先生在我20歲的時候合了一張影，後來梅先生又來到香港演出，我又去看，這次是我跟你（李亞男）一起跟他合影，難忘，非常難忘。」他指戲曲演員在他心目中一生人只做一件事，都是大藝術家，每次觀賞都是帶着敬畏的心去欣賞及支持。網民均表示想不到王祖藍懂得唱京劇，大讚他多才多藝。