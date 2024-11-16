北角匯與Dustykid塵攜手舉辦全港首個「寵愛動物文句展」

【營業資訊】在繁忙的都市生活中，我們常常尋求慰藉與關愛。無論是貓、狗、兔子、小龜與鳥兒們，是我們的「毛孩子」也好、「主子」也好，這些可愛小動物，總是默默地陪伴着我們，並以牠們獨特的方式慰藉我們心靈。今個冬日，北角匯將於11月21日至2025年1月1日，與本地療愈系圖文創作品牌Dustykid塵聯乘，舉辦全港首個「寵愛動物文句展」，當中有塵與寵物的內心故事首度亮相，大家可置

身「塵家」主題場景中，細閱多幅治愈系插畫和溫馨文句，向那些一直默默支持和安慰我們的「可愛靈魂」表達感激，共度一個最治愈窩心的聖誕節！

一眾「愛寵塵粉」更可參加多個節日限定活動：「塵聖誕 Pawty」及「塵寵物甜點DIY工作坊」，與愛寵歡度美味聖誕！此外，塵期間限定店亦為大家準備了多款限量主題精品，當中包括超過90款率先推出的全新產品，是獎勵自己或贈送好友窩心禮物的最佳選擇！於場內或塵期間限定店消費，更可換領「塵聖誕卡」。各位塵粉可親手繪上對親友或愛寵的祝福！5呎高的「聖誕巨塵」亦會與聖誕老人，在指定日子於商場快閃巡遊，向各位「塵粉」送上溫暖擁抱，大家記得鎖定日子捕捉「巨塵」啦！

走進「塵家」．從心「感謝拯救過我們的可愛靈魂」！

是次展覽將打造成「塵與寵物的家」，各位可在這個溫馨的家，細味塵與小可愛們的相處印記。展覽中，Dustykid 作家陳塵（Rap Chan）全新創作了25幅塵文句及插畫，描繪出我們與寵物的溫馨日常，表達了對小動物無盡的愛，感受幸福療愈感。

此外，展區中設有「擦亮心靈」客廳，可率先欣賞首部「塵和貓貓劇場」動畫短片；及可於展區內免費借閱塵書，讓你於客廳內小休，洗擦心中塵埃。

帶毛孩投入多個「塵聖誕活動」FUN享美味和愛！

想向主子表達感謝，與牠們一起來開Party吧！我們預備了4場「塵聖誕 Pawty」，讓你的毛孩在塵主題聖誕飯廳內，享用豐富「塵」主題甜點及由「活 Litm」寵物餐廳提供的聖誕大餐；期間，5 呎高「巨塵」亦會現身，與毛孩們近距離接觸，與參加者開心合照。

除此，如果想親手炮製美味聖誕禮物給愛寵？則不要錯過以「塵」為主題的「寵物甜點」DIY 工作坊！

聖誕版「巨塵」夥拍聖誕老人快閃巡遊+親繪塵聖誕卡 向摯愛送上窩心祝福

今個聖誕，Dustykid「巨塵」將換上聖誕裝，聯同聖誕老人於指定日子快閃北角匯，送上聖誕抱抱與祝福！憑場內消費換取塵聖誕卡，並可使用現場提供的填色工具及塵印章等，自行創作出獨一無二的心意卡，趁佳節為重要的人傳達愛意和關懷。

期間限定店 超過90款全新塵精品首次曝光 本年度最治愈聖誕禮物

觀展及參與活動後，更可入手治愈精品陪伴生活日常。今個聖誕，「塵期間限定店」為各位粉絲準備了大量窩心精品以供選購，當中超過90款為全新設計及推出，特別推介超萌絨毛塵公仔、出街必備的塵文句幻彩透明袋以及塵筆記本，實用又可愛，無論送給他人抑或自己都是最佳禮物！

限定店內更包括首次亮相「寵愛動物」系列匙扣，各位大可帶同家中主子親自到場探店，為可愛們揀選最貼心聖誕禮物！