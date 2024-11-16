助手發文呻要幫藝人處理「家頭細務」　駱胤鳴咁樣講...

近日有網民在社交網以「有冇人做過藝人助手？」為題發文，他透露自己現時是某位藝人的助手，但工作內容卻讓他感到相當疲倦，「好奇想知有冇藝人助手係除咗陪個藝人出Job/ 跟場外，同時要處理埋藝人屋企嘅大小事，包括：管理工人盤數、交小朋友學費、幫小朋友向學校請假，等等等等」，他又坦言想要辭職：「其實做到好想辭職，不過唔太忍心喺未搵到人頂我個位前走咗去」，貼文即掀起討論，更有不少人分享自己都曾有過相似經歷。

藝人駱胤鳴現身留言，建議網民入職時應講明不會處理私人事，「記住你係助手，唔係管家，如果你做埋～要收兩份糧。」隨後有人回應道：「藝人賺到好多錢，係唔係分你一大份先？」對此她表示：「藝人賺錢如果係靠自己工作，演戲又好、唱歌又好，工作得返嚟，唔應該話係『分』俾人。」她亦認為助理做好分內事就應該Well Paid，至於藝人私人事，「唔係工作上嘅嘢，呢Part無出糧係可以唔幫㗎，同埋依家咩年代，唔好再同我講以前啲助手會做埋，以前啲人點點點，人要進步就唔好講以前～」此言論一出，被網民大讚講得好。