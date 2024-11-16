胡定欣期待與林夏薇角逐視后　認有信心：爭吓先有氣氛

台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》一眾藝人，包括視后胡定欣，羅天宇、陳曉華、陳楨怡、關嘉敏和莊思明等今日到天水圍宣傳，現場宣布收視報捷好消息，在內地社交串流平台以劇名《巾幗梟雄之懸崖》的播放量達1.3億，其他話題亦高達1.2億播放量，反應相當熱烈。遊戲環節莊思明和陳頌天玩輸俄羅斯輪盤，莊思明被罰要公主抱起陳頌天但不夠力，要羅天宇和程浩駿幫手。

現場有大批胡定欣粉絲撐場，部分粉絲更戴了帽扮成定欣劇中「七爺」造型，非常有心思。她表示這班粉絲跟隨多年，自己每個角色都會安排應援物，今年最特別，形容是心目中最強的應援，收過「七爺」紙巾、磁石貼、咭及報紙等，透露粉絲將於18及19舉行兩日「七爺展覽」，將七爺劇中用過的物品展出。定欣表示：「佢哋好抵錫，可能知道我拍呢套劇辛苦，想盡最大努力支持我， （谷你再攞視后？ ）我覺得佢哋係好投入個故事，令佢哋好難忘，先至衍生咁多應援，上次喺上海北京我送咗一份應援物畀粉絲，係一隻裝住七爺高踭鞋嘅鞋盒。」

今屆TVB視后之爭激烈，楊茜堯、林夏薇和胡定欣可謂勢均力敵，早前楊茜堯揚言不需要讓她，定欣也覺得公平競爭更開心，三位都曾經攞過視后，指茜堯又好幾年冇角逐視后，大家的角色又很好，所以今次視后之爭是最好玩，定欣也想爭獎？她講笑：「爭吓啦！唔爭冇氣氛，對自己都有信心，因為上次薇薇得獎我不在場，如果今次一齊提名係好期待。」隨着劇集進入結局篇，由當初感到壓力，到現在開始不捨得，希望同大家一齊享受其中。對於內地串流平台播放量破億，定欣直言好少聽到破億流量，感覺有趣，看到未來市場更大。問有否因此劇多了工作？她表示：「多了直播和短視頻，希望拉近同觀眾距離（賺過億？）梗想，承你貴言。」

藝人陳曉華（Hera)、羅天宇和陳楨怡劇中有三角感情線，Hera透露近日學胡定欣和黎耀祥合唱了代表巾幗的歌曲《紅蝴蝶》，稍後會放在社交平台上分享，問是否想挑戰祥哥和定欣？她說：「唔係，我哋係另一個版本，係可愛版，祥哥同定欣係激烈、刺激嘅愛情，我哋只想向純潔嘅愛致敬。」羅天宇自爆問過監製可有機會唱插曲或片尾曲，監製表示一早找了祥哥和定欣唱。他們雖然只唱錄一小段，但錄了約4個小時，又打算請楨怡拍MV，十分認真。

陳演反派的楨怡，被網民封為「頂級綠茶」，她表示開心，不介意做反派，只是今次比較慘，「想做衰到盡嘅，出街畀人鬧就會好開心。」另外，他們3人日前Po出跳舞片，預告下次宣傳時會跳，他們即時跳舞找數，場面搞笑。