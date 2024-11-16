吳卓羲祝福菊梓喬新戀情　擇偶條件要氹掂阿媽

藝人吳卓羲今日（16日）到旺角一飲品店參與開幕活動，現場人潮洶湧。他受訪時表示自已不適合做生意，還是安安分分做演員，不過其實自己都有做點小生意，專賣模型：「我自己就主要投資同埋畀意見，生意方面都係交拍檔負責。」問到圈中有沒有朋友邀請過他一起搞生意？他就表示好少：「因為黃宗澤佢自己有餐廳，咁佢就話做飲食好辛苦，佢話如果你想害朋友就叫佢投資飲食啦，同埋之前林峯都有投資食嘅生意，不過都係畀自己，所以我哋好少傾。」

他表示近期忙於健身和跑步，稱之前有些劇因要修改劇本延遲了開工時間，所以之後都會專心在香港、內地和澳門拍劇，他又透露一路都有不同公司找他拍劇，其中亦包括無綫，表示無綫始終是他出身的地方，如果有適合的劇本，亦會回娘家拍。提到好友林峯出席活動時表示沒有時間回巢拍劇，他即笑言：「佢梗係冇時間啦，要拍《九龍城寨》。（林峯有冇搵埋你一份拍《九龍城寨》？）冇喎，佢話冇咁快開，咁如果有份參與梗想啦，因為我覺得九龍城就係一個好代表到香港嘅地方。」

提到他的緋聞女友菊梓喬與近日頻頻傳出與男團ERROR成員吳保錡的戀情，他就表示有留意，作為朋友亦會恭喜她，問到恭喜她甚麼？他笑言：「我唔知呀，我睇報道。（你覺得佢哋襯唔襯？）呢啲我唔回應啦。（覺得鬆一口氣？）咁又冇，一出道已經有唔少緋聞，都係咁回應。」問到他有新戀情未？他就唉聲嘆氣表示有會向大家宣布，又指好友林峯的太太想介紹女生給他認識，但他認為認識另一半是緣分，自己亦未有心理準備，提到擇偶條件，他說：「最緊要交流到，同埋對我阿媽好（氹掂你阿媽就得？）咁又唔係，都要氹埋我。」