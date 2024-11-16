搭專列遊台　爽歎米芝蓮雪糕

近年積極推廣觀光列車旅遊的台灣，12月又有一列全新話題列車啟航，該輛新竹往返台中的列車車廂除了可將後龍-白沙屯段的沿海優美景色盡收眼底外，更提供包括米芝蓮一星店舖出品的雪糕等甜點，無論視覺及味覺均大感滿足！另外台灣最近還有兩輛觀光列車新登場，為車程帶來多重驚喜！

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乘客尊享 限定滋味

於12月7日起行駛往返新竹至台中海線路段的觀光列車海風號，車身採用象徵台灣海洋風光的湛藍翠綠色為主調，非常搶眼醒目。列車以最新EMU500型電聯車打造，僅設4節車廂和60個座位，包括採用與車身同色系的復古絨布4人梳化座、面海雙人座及設在車頭的全景落地窗瞭望席，並有專屬管家提供貼心服務及介紹沿途景觀，當中駛至後龍-白沙屯段時更會以時速30公里慢駛，讓旅客飽覽西部海岸線最美景色。賞景之餘，乘客還可享用新竹法式甜品品牌MANO MANO選用當地食材炮製多款獨家甜品，例如有使用台中大甲芋頭的芋頭油葱鬆餅、塗上新竹柑桔醬的柑桔鹹豬肉竹炭堡，還有用上東勢洛神花的玫瑰夾心瑪德蓮等，另外更可品嘗到全球首間獲得米芝蓮一星的雪糕店Minimal出品，列車會供應楊桃春茶和乳酸紫蘇兩款限定口味。列車首兩周將逢周六、日運行，其後逢周五、六、日運行，新竹往台中途中會停靠新埔和大甲兩站，台中回新竹會停靠新埔及後龍兩站，單程套票售NT$3,600起（約HK$857）。

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親身參觀 氣派臥室

於90年代曾載送前台灣領導人進行環島視察的總統花車高級車廂，多年來未曾向公眾展示，直到上月台鐵才對外開放讓人一睹其廬山真面目。該車廂全長20米，由會議廳、男及女主臥室，以及會客室所構成，當中尤其以兩個主臥室最有睇頭，無論從家具、燈飾及裝潢都散發華麗氣派。另外，還包括全台唯一帶瞭望台的客廳車廂。台鐵將總統花車結合三節莒光號車廂，改造成設有132個座位的郵輪式列車，本月會行駛台東往來瑞穗之間，中途停靠山里、關山、池上、東里 4 站，沿途有台鐵文化志工導覽列車歷史，而每次停靠時乘客會被安排分批參觀總統花車，了解內部裝飾及文物。與此同時，乘客可一試50年代的豪華台鐵便當火車大菜的滋味，盒內有香滷排骨和酥炸旗魚塊雙主菜。另可獲贈名片式紀念車票、特製車銘版和台鐵玻璃珍藏杯一組等紀念品。列車提供1日套票及2至4日套裝行程，1日套票每位NT$3,490起（約HK$851）。

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360度任賞 山林美景

經過多年維修，位於台灣南部、作為世界三大登山鐵路之一的阿里山林業鐵路在今年7月全面通車，自然成了鐵道迷焦點。當中行駛該鐵路的栩悅號亦備受關注。列車於5月登場、由舊列車翻新而成，車廂內外以有「阿里山迎賓鳥」之稱的栗背林鴝為主題，外觀以雄鳥深藍羽色和頸部橘色領巾作設計，內裝則以雌鳥的淺黃羽色作主調。全車共5節車廂、60個座位，最大特色是具備半開放式包廂席和瞭望席，前者擁有獨立且寬敞的半私隱空間，適合一家大細或團體出遊的乘客；後者則為360度旋轉座椅，可無死角地觀賞沿途的山林美景。另外，駕駛室改為採用大面積的玻璃作間隔，乘客可從車長角度欣賞前方的壯闊風光。每節車廂還設有一名導覽人員介紹沿途景色，並配置了讓乘客感受自然界聲音的八聲道喇叭音響。列車有多條路線選擇，包括嘉義往返奮起湖、奮起湖往返阿里山、及阿里山往返二萬平及祝山。單程套票外另提供多個2日或4日行程方案，行程包括參觀沿途車站景點，單程套票每位NT$1,000起（約HK$238）。