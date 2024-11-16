李幸倪先拔頭籌攞獎　MIRROR與華納歌手全No Show

《新城勁爆頒獎禮2024》今日（16日）舉行記者會，近百歌手及單位出席，包括李幸倪（Gin Lee）、泳兒、馮允謙、許廷鏗、陳柏宇、鄧少巧、鍾柔美、詹天及張馳豪等出席，但有份打入《勁爆男、女歌手》10強的張敬軒、林家謙、MakerVille旗下的4位MIRROR成員陳卓賢、姜濤、瀚霆、呂爵安，還有華納歌手陳蕾、炎明熹及AGA（江海迦）等未有現身，其中只有MakerVille及華納旗下歌手及組合全數No Show，至於無綫及英皇歌手人數最多，相當畀面。

今年頒獎禮會以運動「我們的驕傲」為主題，向出戰巴黎奧運2024及殘疾人奧運會（殘奧）的香港運動健兒致以敬意，會上更邀請得4位香港精英運動員出席擔任主禮嘉賓，而一眾歌手和嘉賓亦均以運動造型亮相，即場由粉絲選出「男女及組合最佳衣着獎」，結果由Gin Lee、張馳豪及女團XiX兩位成員繆昀希（Charlotte）及楊秉頤(Caitlin)奪得。

身穿貼心露臍背心襯長牛仔褲的Gin Lee上台攞獎時，一度面露尷尬之色，問到她先拔頭籌獲獎，她直言雖然自感造型不錯，但得獎仍有受寵若驚之意：「我真係冇諗過得獎，覺得泳兒着得更有睇頭、師妹VIVA整咗套衫都好有心，我就諗其他人攞就實致名歸啲，但都多謝歌迷投票同支持同。我好開心嘅有機會着得運動型啲，今日好似輕鬆啲。」

問到可有信心在頒獎禮上攞更多獎，她笑言：「今日唔小心攞咗衣着獎，拉高咗個標準，所以有啲緊張，出席頒獎禮時要求要再拉高啲，暫時未知行邊個方向，但我相信我冇得食架。」在旁的鄧小巧則說睇好Gin Lee攞「勁爆女金」，所以一定要她請食飯，Gin Lee一口答應齊食飯慶祝，但要待頒獎禮後，她說：「依家Keep Fit先，呢段時間唔食得住，我怕着唔落頒獎禮啲衫。」又說開始斷食一段時間，每次10幾鐘禁食，會視為減肥的動力，暫時未可公報成果，但強調是健康減肥。

問到是否有信心橫掃各大頒獎獎的女歌手獎項？她說：「我真係冇諗，但我仲有兩首歌推出，喺呢個月會出一首唔派台嘅網上歌，另一就12月，讚吓我好勤力啦。」問到泳兒及小巧可因Gin Lee太努力而壓力大？泳兒直認：「我出歌係慢咗少少，所以我冇乜特別諗獎，覺得歌嘅質素最緊要，明年再繼續努力。」而小巧則認同泳兒說法，覺得在樂壇攞獎及地位要講緣分，但有獎當然會開心。

問到瘦身不瘦胸的泳兒是否要增肥？她則說已肥了少許：「工人姐姐話我手臂肥咗，我都曾經試過為跳舞歌而減肥，但依家食極唔肥，都算係個祝福，我新陳代謝係比較快少少，所以要趁依家食多啲，因為第二時可能要還。（問到頒獎禮啲衫係咪好性感？）我未試衫，最驚喜都出晒，不過可露嘅都不會吝嗇。」