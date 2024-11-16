鍾柔美全身發福　詹天文食得開心唔怕肥

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）出席《新城勁爆頒獎禮2024》記者會，兩女大呻肥了不少，其中現正在廣州讀大學的Windy就謂：「其實我唔係肥咗好多，只係肥咗1kg之嘛，依家有50kg重，因為廣州好嘢食實在太多，又平又好方便，所以日日食一至兩餐都食好少少，我已經控制自己唔食消夜，雖然係圓潤咗少少，但唔緊要我會減肥，其實肥嘅原因係因為喺宿舍我冇地方做運動，以前喺屋企我會用瑜伽墊做啲運動，我之後搬出去住就會做番運動。（肥咗好傷心？）還好，我覺得自己健康咗啲，但我食得好開心，但我唔會畀自己再肥落去。」

Yumi就話自己全身發福，尤其下半身最嚴重，問到身材可有長肉，她直言：「有呀，（衫同褲係咪要買過？）有啲要，連經理人都同我話我大咗半個至一個碼，可能前排拍劇，好多前輩請食豐富消夜，因為我食得太開心，加上又唔瞓關係有啲壓力，食嘢就幫到減壓，我都係肥1、2kg，但我有keep住做運動，我出汗、跳番舞就會消耗番。」問到可需添置新bra？怕醜的Yumi就說：「吓？咁私秘嘅問題。」而Windy即幫拖自爆：「呢啲都係脂肪一部分，我平時肥就首先肥大髀、之後肥肚腩，最後肥塊面，我三部分都肥晒，所以證明肥到幾誇張，（可覺得身材都好咗？）肥連腰都粗，不過健康同開心就得。」

問到兩人今年在角逐獎項上不再是新人，可覺得已升級？Windy就覺得現時是提升而不是升級：「新人得一年，依家係新挑戰同新嘅路，代表同仲犀利同有經驗嘅前輩去競爭，所以要更加陪努力做好自己嘅作品。」Yumi就覺得自己仍然是新人，現時都要不停地學習。問到炎明熹（Gigi）是否想出席頒獎禮或記者會？Windy表示：「有同Gigi聯絡，不過冇問佢呢樣嘢，因為係關乎工作問題，有啲太過私隱，覺得唔使多過問，（Gigi嚟到係咪會開心啲？）開心，有機會見到好好嘅朋友，但唔會特別問工作，都係順其自然。」

同場的馮允謙 （Jay）就話失落「最佳衣着獎」而失望，他說：「我以為呢個獎係我，因為我知有呢個獎時就搵造型師幫我設計咗呢個造型，着咗4件衫，依家好熱，流晒汗，希望下年再努力。」有請他攞男歌手獎更重要，他則說：「我都想，因為對公司一個重要交代，（有信心橫掃各台嘅獎項？）呢啲要隨緣，我唔想太多期望，怕失望會唔開心，今年對自己有交代因為好努力，年尾又出會出大碟，（你同各大電台咁好關係？）呢啲都係公司安排，我都盡量去做，多謝公司幫我溝通，（有啲歌手缺席喎，相比你機會大啲？）我又唔知，不過覺得係一份尊重囉，被邀請都盡量出席啦。」