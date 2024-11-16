衛詩雅有信心攞影后　工作忙爆向未婚夫道歉

英皇電影《破.地獄》上映第8日，票房衝破4,500萬，今日（16日）導演陳茂賢率領3位演員衛詩雅（Michelle）、朱栢康和梁雍婷殺入旺角鬧市派雪糕宣傳，3人受訪時表示私下有玩估票房，猜測8日的票房，由朱栢康估得最接近，約定總票房估輸一位要請大家食飯，他們都希望電影能破紀錄，Michelle表示若破紀錄構思給觀眾派飯，回饋市民，問回否也回饋觀眾眼球？她笑言希望下部電影，或《不日成婚3》再派性感福利。Michelle將於11月24日生日，揚言電影票房叫好是收到最好及最大的禮物，問到攞影后信心？她表示：「對全部人攞獎都有信心，信心係大咗嘅，無論咩獎都會開心，就算畀個扭蛋我都好開心，因為電影係全個團隊嘅功勞。（等獎等好耐？ ）係等咗好耐，明白到演員係等一個機會，一個合拍嘅團隊。」她覺得電影不是一個人的努力，所以現在謝票，除了多謝觀眾、多謝工作人員和演員外，也多謝特約演員，他們付出不少，叫大家留意片尾會有他們的名字，多作鼓勵。另外提到導演透露有加長版推出，有機會將之前岑珈其刪減的角色重現， Michelle表示有好多片未有放在電影中，但未知內容。梁雍婷透露加長版是第二個感覺，會帶出第二個訊息，望到時更有驚喜。

Michelle表示看了電影20多次，每次也會喊，最神奇是每次觸動位也不同；朱栢康亦看了3、4次之多，每次都流淚，有時在家中回憶起來也會眼濕濕， Michelle笑言有次隔了一段時間再見朱柏康，見面時也想喊。她透露剛出席完金雞獎返港，直接落機出席宣傳活動，笑言整個人也很混沌，不知道身在何處，又透露將會再去澳洲出席不同嘅影展。明年二月將嫁人，但這段時間她卻忙過不停，她公開向未婚夫道歉：「真係唔好意思，我今日返嚟，都未見過佢，之前連傾電話時間都冇，因為太攰，不過佢都理解嘅，我係有少少擔心到時婚禮有甩漏，希望大家不要見怪，因為佢都冇時間搞。」但表示婚禮已落訂，不會延期。