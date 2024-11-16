雪友專用錶機　仆親即救援？

冬天是滑雪好時節，但滑雪始終具一定危險性，初學者技術不熟練更容易發生意外。小米新錶Xiaomi Watch S4為滑雪愛好者加入跌倒檢測功能，若檢測到用戶摔倒便啟動聲音警報，假如60秒沒回應即自動聯絡附近雪場作緊急救援！此錶同時能記錄滑行時間、距離及平均速度，並把路徑繪製為滑雪軌迹地圖。用戶坐在纜車時，更能智能識別並以語音播報上一趟的滑行表現，全程不必手動操作。

除了滑雪，它還提供超過150種運動模式，並能識別跑姿及AI規劃跑步路線，配合10種不同强度的跑步訓練課程，恍如手腕上的跑步教練。健康功能包括全天心率監測、壓力監測、睡眠管理等，透過自研心率算法心率準確度高達98.2%。外觀方面，錶體以鋁合金直鍍PVD 環保工藝打造，帶來高亮拉絲質感，並搭載1.43吋1500nits高亮度屏幕、可拆式錶圈及旋轉錶冠。快充5分鐘可使用2天，充滿電最長續航15天。

同場加映︰智輕戒指

同期智能穿戴裝置仲有RingConn Gen 2，它是全球至輕至薄的智能戒指，僅2g重、6.8mm厚，並以輕巧耐用的航天級鈦合金打造，大大減低日夜佩戴的不適感。它能追蹤心率、24小時血氧飽和度、月經週期、壓力指數，AI智能睡眠追蹤系統更能分析用戶的睡眠階段、呼吸變化及睡眠效率，藉此偵測睡眠窒息症等潛在問題。具備跑步、步行和騎自行車等多種運動模式，支援IP68防水，防水深度達100米，潛水都可戴埋去！單次充電續航約10至12天，配合便攜充電盒共可用150天，滿足長時間需要。