葉泓聲與佗B陳樂榣簽字結婚　計劃明年下半年補擺酒

藝人葉泓聲（Gordon）與懷孕7個多月的陳樂榣（Ally），今日（16日）進行婚姻簽字註冊儀式，在家人及好友見證下，終於成為正式夫妻，講到選擇今日註冊的緣由，兩人笑言：「因為呢一日大家得閒，兼且係吉日呀。」儀式中，Gordon宣讀誓詞時感動到有點哽咽，他說：「今次我們安排以家人為主，最初諗住心情有啲輕鬆，原來誓詞係好感動，我諗明年大宴親朋有更多人一齊見證我哋，相信更加感動。」葉太Ally笑言：「我就覺得係老夫老妻，Gordon比較鍾意儀式感，我只係好肚餓想食嘢。」問到Gordon近年工作不斷又順利，是否覺得Ally旺夫？Ally搶住說：「我唔敢自己講，不過你（Gordon）讚我就一定接受。」Gordon則說：「可能係我旺妻呢！因為你都開新舖，生意興隆喎！最緊要都係大家都順利！」

明年1月中預產期的Ally，表示與Gordon商量應該明年下半年擺酒，Gordon補充說：「老婆好怕熱，會黑面㗎！所以等天氣涼啲先擺酒，已經計劃明年年底去滑雪再去馬爾代夫度蜜月，因為太太呢兩年一直都佗BB，要享受番二人世界，不過我唔捨得兩個女，都係一家人去旅行。」問到夫妻之道，Gordon笑言：「盡量唔好激嬲老婆，大家相處要包容，好彩老婆都易氹。」Ally認為大家最緊要坦白說出感受，兩夫妻不要有隔夜仇。今日到賀大部分是雙方家人，還有袁偉豪與太太張寶兒及BB，還有楊梓菁及蘇麗珊等，和他們一起分享這份幸福。