金雞奬︱王一博爭影帝大熱倒灶　趙麗穎失落女配

「第37屆中國電影金雞奬頒奬禮」今晚假廈門海峽大劇院舉行，現場星光一般，僅得趙麗穎、關曉彤、金晨、鍾楚曦、惠英紅、林保怡及王一博等現身。憑參演電影《第二十條》入圍角逐「最佳女配角」的趙麗穎最終大熱倒灶，由主演《乘船而去》的劉丹脫穎而出獲奬，令人大跌眼鏡！劉丹得奬後不禁哭了出來，激動得有點語無倫次，又表示首次感到金雞奬離自己很近，「最佳男配角」則由《三大隊》的王驍奪得。

趙麗穎早前於數月內，先後憑主演劇集《風吹半夏》躋身「雙視后」行列，又憑《第》片勇奪「第37屆大眾電影百花奬」「最佳女配角」，實力自然被睇高一線，可惜依然不及劉丹深受金雞評委的喜愛。以一襲粉色晚裝現身紅地氈的她，被內地傳媒狠批「妝容太濃」跌Watt，受訪時她透露自己近日正身處廈門附近，拍攝新劇《造城者》，盛會後即要趕返劇組報到。

男演員雷佳音憑主演《第二十條》成功擊敗勁敵王一博，勇奪「最佳男主角」。而月前上映數日即宣布撤檔的電影《我們一起搖太陽》女主角李庚希獲頒影后殊榮，現年24歲的她更成為首位00後金雞影后，消息瞬間引起爭議，台下有人大叫「黑幕」，她卻忘形與拍檔彭昱暢擁抱。至於「最佳導演奬」則由陳凱歌憑執導電影《志願軍：雄兵出擊》奪下。

紅地氈上不少女星都「自爆其短」，例如關曉彤以粉紅薄紗上身配黑色長裙現身，頭頂着紅色波浪長髮，被指老氣橫秋，兼上半身顯得粗胖。至於金晨的一身淡藍色長裙造型飄逸，但卻凸顯身形過瘦，絶對有增磅的必要。程瀟以一襲深色彩色晚裝登場，下身大玩透視騷長腿，成功為一眾女星挽回不少分數。而後台亦充滿風光，鍾楚曦變身化妝師，主動為女導演邵藝輝上妝，范丞丞出場前被指漠視身旁記者的呼叫，充耳不聞引起不滿，及後發現原來他全程戴上耳機，指在聽音樂放鬆。