【是日通勝】

農曆十月十七

甲辰年 乙亥月 乙酉日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：動土、嫁娶、移徙

忌：塞穴、栽種、補垣

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：34、03、41

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

金牛座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

雙子座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

巨蟹座：好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

獅子座：偏財運不錯，有機會中獎或收到神秘禮物。

處女座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

天秤座：身心狀態很不錯，趁機做點運動不會蝕底。

天蠍座：投資忌獨斷獨行，貿然下注隨時賠本收場。

人馬座：社交運非常好，有望跟心儀對象拉近距離。

山羊座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

水瓶座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

雙魚座：財運低迷，別再胡亂花錢，否則後果自負。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）鼠 遇貴人

（跌）兔 健康差

鼠：得到貴人的指點，投資方面易有回報。

牛：運勢不太好，只懂埋怨無助改變現況。

虎：財運低迷，遺失貴重物品的機會甚高。

兔：是日沖煞，健康有隱憂，腸胃易出事。

龍：跟客戶打好關係，賺錢機會陸續有來。

蛇：精神差，昏昏欲睡，趁今日好好休息。

馬：做事要留意細節，以免招致金錢損失。

羊：趁周日多出外走動，對身心健康有益。

猴：人緣不錯，抽空跟長輩閒聊會有得着。

雞：受感情問題困擾，適宜讓自己靜一靜。

狗：一人少一句，要避免跟伴侶針鋒相對。

豬：屋漏偏逢連夜雨，情緒容易變得悲觀。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

善用住宅的「眼睛」

在家居風水布局中，住宅的大門如同嘴巴，隨着大門每次的打開與關閉，加上人體帶動氣流的進出，大門成為家居的主要納氣口。至於窗戶是住宅最主要的光線來源，用人體五官去形容，窗戶如同住宅的眼睛。

住宅窗戶處於不同方位上，便會吸納不同方位的氣。例如：住宅窗戶處於東、東南面，窗戶所吸納的，是五行的「木氣」，該氣有利於生旺思維與文昌，把書房和電腦房設有東、東南面窗戶就最適宜。

住宅窗戶處於南面時，窗戶所吸納的，是五行的「火氣」，該氣有利於生旺事業與財運，住宅的大廳和主人房設有向南的窗戶就最適宜。

住宅窗戶處於西、西北面時，窗戶所吸納的，是五行的「金氣」，該氣有利於生旺官運與增強領導能力，住宅的客廳和書房設有西、西北面窗戶就最適宜。

住宅窗戶處於西南、東北面時，窗戶所吸納的，是五行的「土氣」，該氣有利於增強積聚財富能力，在飯廳和主人房設有西北、東北面的窗戶就最適宜。

住宅窗戶處於北面時，窗戶所吸納的，是五行的「水氣」，該氣有利於增強人際與桃花運，在浴室和衞生間設有北面窗戶就最適宜。