賀歲檔7片大亂鬥！古天樂做硬贏家　蔡卓妍趕戲晚晚通頂

賀歲檔本是兵家必爭之地，然而明年差點沒港產片應節，直到古天樂拋磚引玉，未幾又殺出其他「戰友」，加埋馬來西亞以港星掛帥的賀歲片，最終共有7部電影於蛇年新春上畫。帳面上看似古仔以1敵6，實質有5套都有他的旗下藝人演出，「一家人」分散搵食，他才是大贏家！蔡卓妍（阿Sa）主演的賀歲片急上陣，連日來都要踩通頂開工，前晚於銅鑼灣拍攝，難得她依然狀態十足，沒有因捱夜而跌Watt！

藝人阿Sa、張繼聰與吳家忻前晚為電影《祥賭必贏》開工，由於該片上月才開拍，監製伍健雄早前受訪時講明未知能否趕及賀歲，但會向這目標進發。近月劇組連日趕工，前晚阿Sa、張繼聰與胡楓便於銅鑼灣拍攝一場阿Sa搵爺爺的戲份，問是否要通頂？阿Sa坦言已開了幾晚通宵：「今朝9點先收工，有幾日都拍通宵，不過拍戲都係無可避免。（你個樣好精神喎！）我好眼瞓呀！眼就快跌落嚟咁滯。」

笑到橫膈膜痛

雖然如此疲累，阿Sa依然狀態十足，拍攝「快、靚、正」之餘，樣子亦相當醒神，連樓上的猛男亦忍不住探頭張望。而她、張繼聰與劇組全程非常照顧胡楓，不時陪他傾偈，又安排「王座」讓他隨時坐低休息，非常周到！阿Sa表示今次拍攝相當開心，一班演員經常把角色扭轉「加料」，令她笑到橫膈膜痛：「返到屋企都仲痛緊，所以雖然時間顛倒晒，但都拍得好開心。」

古天樂上月偕周秀娜、胡子彤等開拍賀歲片《臨時決鬥》，未幾就到《祥》片及馬國明的《麻雀女王追男仔》輪住開拍，令蛇年共有3部香港電影賀歲，加埋馬來西亞的《OMG！阿媽有喜》、《做個有錢人》、《半斤百兩》及日前剛開拍的《哈哈哈新年喜戲》，即兩地共有7部電影於農曆新年檔上陣。古天樂看似「1打6」，實質除了《OMG！》及《半》片外，其他作品均有他的旗下演員演出，「一家人」分散搵食，認真和味！

陳靜張繼聰吃香

而當中以陳靜與張繼聰最「多產」，香港與馬來西亞賀歲片都有份，陳靜剛在港完成《麻》片便飛往馬國為《哈》片開工，監製兼演員姜皓文亦直言如今才開拍賀歲片是「好趕、好趕、好趕」，幸好一切順利；而陳靜前晚甫出自拍照，相中見她一頭鬈髮，精神十足。

另外，歐陽震華與蘇志威等主演的《半》片昨日發放前導預告片及海報，歐陽震華的角色表面上是有錢人，實質是一名老千，亦正亦邪甚有發揮。

肖戰射鵰獻第一次 保持神秘！

明年的內地賀歲檔戰況非常激烈，當香港部分作品仍在趕製之際，不少內地賀歲片已展開宣傳，如徐克執導的《射鵰英雄傳：俠之大者》日前便官宣定檔，多個話題如「肖戰首部賀歲電影」、「射鵰英雄傳裏的蘇州元素」等登上熱搜，內地頂流小生肖戰飾演的「郭靖」備受注目，有指今次電影將呈現襄陽保衞戰一章，肖戰拍攝前特地接受連串體能及策騎訓練，為演出作最佳準備。

由於該片的製作過程相當保密，連最新曝光的宣傳片亦只用了遠鏡，並配上1983年無綫版本主題曲《世間始終你好》，大玩「回憶殺」。