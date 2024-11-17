中2生開騷︱甘仔領軍跳唱《愛情當入樽》畀阿Sa睇　原來識咗30年

《中年好聲音2》歌手顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑（甘仔）演出的《ZONE D FUNtas4ic Show音樂會2024》昨晚（16日）假麥花臣場館舉行，台下星光熠熠，除有「中2生」譚輝智外，蔡卓妍（阿Sa）和丁子高齊高舉甘仔應援牌捧場，她還介紹甘仔的母親及妻女給傳媒認識，並說：「我同甘仔識咗30年啦，我哋喺中學時識嘅朋友。」而丁子高則指和甘仔是中學同學；至於梁浩賢則有譚俊彥夫婦捧場。4子甫上場合唱快歌Medley及韓國大熱歌《APT.》即令全場High爆，觀眾起身又唱又跳。之後劉威煌，梁浩賢，甘仔及顏米羔逐一上台Solo。

而全場高潮則是4子台上合體大唱中佬版的《愛情當入樽》，還向台下的原唱者Twins成員阿Sa說聲多謝，齊表示：「首歌好難唱。」甘仔在台上剖白心底話，除多謝家人支持外，更鳴謝阿Sa：「我返嚟參加《新秀》時，係阿Sa約主動我飲嘢，畀好多意見我，其實我冇近視，係佢叫我戴眼鏡畀啲造型大家睇，仲有多謝丁生（丁子高），係佢逼我參加《中 2》，否則唔會有機會做到呢個騷。」

4人更即興走落觀眾席邊跑邊唱和觀眾近距離互動。顏米羔表示其家姐生日，提議全場合唱生日會，甘仔還順帶預祝11月22日生日的阿Sa生日快樂。

4子接受訪問時，劉威煌期待合體演唱會再開Part 2,就算任何形式都可以接受，因為今次演唱會已籌備逾年，所以玩得特別開心，至於可會《中2》8子齊開騷，他們笑言：「咁個騷講嘢都講半日，唱歌要唱8個鐘，或者分小隊開騷啦，（咪同MIRROR分小隊一樣？）咁又唔可以同佢哋比較，冇得比。」

談及有星級好友撐場，甘仔謂雖然和阿Sa不是同學，但識於微時，問是否在學校門等阿Sa？他說：「我同佢嘅朋友係朋友，所以大家識咗，多謝佢為我改機票，其實佢今晚要飛走，但怕個騷睇得夜，又唔想咁趕，所以就改第日嘅早機走。」而浩然則指和譚俊彥齊成長，共度人生高山低谷，他謂：「我見證佢攞視帝，今晚我開騷佢梗係要嚟捧場，（有觀眾叫你向圈外女友求婚喎？）未求，唔好提。」而其他3子則笑他求婚求足一年，懷疑他是在製作話題。