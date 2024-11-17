【心理測驗】你應該遠離甚麼樣的人？

生活中，我們總會遇到形形色色的人。有些人能帶給你正能量，有些人卻會悄悄消耗你的能量，讓你感到疲憊不堪。想知道你身邊潛伏着哪種類型的「能量吸血鬼」嗎？ 快來試試這個心理測驗，找出那些你最好敬而遠之的人！

【問題】下面的圖片，你覺得它像甚麼？

A. 頭頂比OK手勢的人

B. 護士的帽子

C. 睜大的眼睛

D. 扇子

答案分析

A. 選擇「頭頂比OK手勢的人」的你……遠離過於自信、自我主張強烈的人！

對你而言，那些社交活躍、和誰都能侃侃而談的人，最好保持距離。這類人通常會很快地與你拉近距離，看似陽光開朗，充滿正能量，但他們的自信可能過於爆棚，自我主張太強。他們的言談中總是充滿強烈的個人觀點，你可能會不知不覺中被影響，覺得自己「應該」像他們一樣生活，從而迷失自我。

B. 選擇「護士的帽子」的你……遠離愛佔便宜、總是有求於你的人！

對你而言，那些總是有事相求的人，最好敬而遠之。他們習慣於向別人提出各種請求，認為「不願意可以拒絕」，所以總是輕易地開口說：「可以幫我個忙嗎？」。而你心地善良，不忍拒絕，擔心會破壞關係，於是默默承受，累積壓力，最終身心俱疲。

C. 選擇「睜大的眼睛」的你……遠離八卦、熱衷打探消息的人！

對你而言，那些熱衷於收集資訊、八卦的人，最好保持距離。他們頻繁地瀏覽新聞，或是熱衷於打探各種小道消息。這類人可能會讓你感到不安，擔心自己成為他們好奇的目標，或是擔心自己的私事被他們散播出去。

D. 選擇「扇子」的你……遠離從不展露脆弱、報喜不報憂的人！

對你而言，那些從不展現脆弱面的人，最好敬而遠之。每個人都有煩惱和苦悶，分享和傾訴能建立更深厚的友誼。而那些只展現光鮮亮麗一面，從不吐露心聲的人，會讓你感覺自己總是被「比下去」，長期下來便容易感到疲憊和挫敗。