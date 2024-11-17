孖陳蕾洪嘉豪開騷︱魏浚笙做性感擔當騷麒麟臂　自恃靚仔寸有人老

歌手陳蕾、洪嘉豪（Kaho）和魏浚笙（Jeffrey）聯合舉辦的演唱會昨晚（16日）假亞洲國際博覽館舉行。音樂會3人以個人和小組形式演繹不同作品，而Kaho唱到《遊戲.遊戲》時甩嘴。三人亦在騷上施展簡單的舞技，搞笑又可愛，Jeffrey跳完後大嘆一了口氣，陳蕾則不時會微微彎腰調整長襪的位置。

跳完舞後，Jeffrey居然還在台上穿上粉色外套，而Kaho則不斷用紙巾印汗。臨近演唱會尾聲，3人騎着電動行李箱在台上合唱，現場氣氛充滿歡樂，Kaho亦向台下觀眾派禮物，把衣服上的心心形狀飾物拋到台下。在Encore環節時，Jeffrey穿上背心展現麒麟臂，Kaho上前摸肌肉。在Jeffrey唱《1874》時，陳蕾和Kaho則在旁邊坐低欣賞，陳蕾還大嘆養眼。Kaho還在騷上大爆陳蕾在綵排時「撼崩牙」，陳蕾即笑言：「補番啦。」解釋會崩牙是因為被Mic Stand撞到。3人在台上閒聊時提到年紀，Jeffrey指自己是由6歲開始看陳蕾唱歌，陳蕾笑言：「如果你唔靚仔，你早就死咗啦。」Kaho還直言陳蕾有時好看，有時好醜：「你依家有呢個外表真係奇迹。」

受訪時，他們表示今次演唱會好開心，透露綵排時經常都會打鬧，而陳蕾亦指自己經常成為「箭靶」，被其餘兩人取笑：「本來我同Kaho比較熟，同阿Jeffrey冇咁熟，但慢慢都會感覺到佢開始趷我。」提到Jeffrey是這場騷的性感擔當，又大露背又騷麒麟臂，他就表示自己像平時一樣操練：「因為我都冇停過咁鍛煉，要露嘅時候咪露吓囉。」

提到Kaho在演唱時甩嘴，他就解釋自己唱得太投入：「因為投入，所以有啲位要入番嘅時候入唔到去，同埋首歌本身好嘈，所以甩咗一句仔，但之後都盡快pick up番。」另外，講到陳蕾不時拉動調整長襪位置，她就笑言自己瘦了：「佢箍得唔太實，而且可能今日跳得耐咗，之前綵排嘅時候都冇呢個情況發生，不過今日都盡顯到我舞王嘅姿態，所以跳到甩襪。」

至於「撼崩牙」，她表示被撞到的時候聽到好大的「砰」一聲，在一瞬間懷疑自己會否大爆血，笑言所以當見到自己只是崩了一點牙齒時已經好開心，問到Jeffrey經過今次音樂會後，之後可有信心開個人演唱會？他就表示想先多儲經驗，又對自己的舞步表現不作評價，認為最重要觀眾睇得開心。