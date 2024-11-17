張敬軒將與亨利「王者」碰頭　掛靴30幾年復出落場？

在娛圈中被尊稱做「皇上」的張敬軒將跟有法國足球大帝的亨利碰面，2位「王者」齊出席大球場舉行的足球賽，而同場的球星還有羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）、費高（Luis Figo）、卡斯拿斯（Iker Casillas）、奧雲（Michael Owen）、簡拿華路（Fabio Cannavaro）、古華特（Patrick Kluivert）、沙維（Vavi Hernandez）、大衞韋拿（David Villa）、佩奧爾（Carles Puyol）等皇馬、巴塞名宿。

擔任特別表演嘉賓的軒仔，除了唱得外，更是好波之人，自言自小有個足球夢，曾經常落場踢球做「足球小將」，他說：「其實我細個嘅時，曾經擔任前鋒，但因為中學受過一次韌帶嘅傷患，自此就由一個足球夢轉咗去音樂夢。」不過他沒有足球，只是將場地轉為網上，愛打足球Game「過吓腳癮」。問到有機會和10位球壇名將同場，可會「久休復出」過踢波癮？他則謂：「我都掛咗靴30幾年，都係做番自己擅長嘅嘢好啲，嗰日我會唱歌畀大家聽，幫大家打氣，唔會落場啦。」

而近期忙於舉行巡唱的他，日前在演唱會上，寵粉的他送上驚喜，除翻唱已故張國榮的大熱歌《滴汗》外，更以全新造型出現，一身白色套裝，下身類似裙擺的裙褲，變成王子和白雪公主混合一體，不少粉絲留言着了「婚紗」的軒仔更帥更潮。