吳業坤伍富橋組隊挑戰100公里步行　老婆做Support Team

歌手伍富橋和吳業坤日前組隊參加100公里步行籌款，最終以32小時53分順利完成，伍富橋表示今次在颱風過後舉行，地下濕滑，山路變泥漿路更危險，要用較多力氣才完成，他表示與隊友瞻前顧後，後方跟着前方腳印行便不易跌倒。問可滿意自己的成績？伍富橋表示較預期慢約兩小時，但笑言：「冇穿冇爛，已算超額完成。」提到太太連續兩年在check point擔任support team，太太還帶同「家人」（愛犬）為老公打氣，這個支持促使他行快一點，伍富橋說：「每個有佢哋嘅補給站，自然會行快啲，因為好想食嘢，好想見老婆，今年吳業坤老婆都有嚟支持，（下年再參加？）每年我都話唔玩，可能到時又會再玩。」

吳業坤就在社交平台分享，這是第三次參加100公里賽，本想比上年更快在29小時內完成，但卻低估了颱風和下雨的影響⋯眼見身旁的跑者一個個跣倒，自己盡量避免同樣事情發生，加上持續的雨水令體溫不斷流失，一切意料不及的事情，在早期已將我一半以上的體力削掉⋯只能靠著意志見步行步是心情最壞的一場山賽，幸好靠隊友們和最好的Support Team加持，仲有途中其他山友的出手相助，最後總算齊齊整整。」