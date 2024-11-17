【營事檔案】翠玉瓜辣醬拌墨汁麵

蝦籽麵一般都是雲吞湯麵，或蝦籽拌麵等。而除了蝦籽麵外，更出現鮑魚麵、墨魚麵、菠菜麵，甚至今次的墨汁麵。今次就推介一款辣醬拌麵的做法，吃得更有新意。

墨汁塗色更具營養

墨魚汁除了顏色以外，更具有營養價值。墨魚汁含有抗氧化物質，如多酚和類黃酮。當然，墨汁主要都是為食物增添色彩，不太具有味道。常見的煮法有墨汁意大利麵、墨汁燉飯等，配合不同的海鮮食用。由於墨汁染色力十分強，因此使用時應循序漸進，避免一次加入太多。

翠玉瓜香甜補纖維

翠玉瓜煮法十分多變，較軟身又具有蔬菜甜味，例如蒜蓉炒翠玉瓜、翠玉瓜炒蛋等，都是十分受歡迎的翠玉瓜菜式。翠玉瓜是一種低熱量、高纖維的蔬菜，雖然易咀嚼，但都含有適量的纖維量，適合老人家及小朋友等咬口能力較弱的人士。每100克翠玉瓜含1克纖維， 比同重量的番茄及冬瓜更多。

翠玉瓜辣醬拌墨汁麵

材料：

翠玉瓜 半條

墨汁麵 1個

調味料：

辣醬 2湯匙

杏仁 適量

紫菜碎 2湯匙

做法：

1) 墨汁麵按包裝煮熟，隔水備用

2) 翠玉瓜切成條

3) 燒熱鑊加少許油，加入翠玉瓜炒熟

4) 在碟上放上墨汁麵、翠玉瓜，中間擺上辣醬、紫菜碎及用杏仁裝飾

5) 食用時拌勻，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。