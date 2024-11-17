陳淑蘭親爆「為情自殺」之謎：有個女人想攞我命！

前港姐亞軍陳淑蘭（蘭子）情路坎坷，早年曾患抑鬱症，手上曾被拍到有長疤痕，一度傳她為情自殺。她日前在網上節目中首度揭開「為情自殺」謎團，驚揭自己疑似撞邪，被冤魂索命。

蘭子、周國豐和陳淽菁主持的節目中討論撞鬼經歷，蘭子突然展示自己手上的疤痕，並表示想澄清一件事。翻查當年報道，陳淑蘭1991年經歷喪父之痛而患上焦慮症，有狂躁、抑鬱及輕微社交恐懼的症狀，她的情緒問題亦影響到她的工作。在節目中講述當年一宗怪事：「嗰時我爸爸過身，我一個人就去咗九龍城一個墳場就去拜，佢（陳父靈位）側邊就有一個女人嘅相，都頗後生，我見佢有張相……寫住『BB』、『寶寶』咁，我就多事，我就話『哎呀，你咁年輕就過咗身呀，真係慘喇』，真心都唔好講呢啲咁嘅嘢，多事喇！」

那天之後，蘭子身上出現很多奇怪行為，當時她正獲TVB力捧，希望將她塑造成女版周星馳，但每當不用埋位時她便會睡在地下，更有失場情況。她指面對出名惡的曾勵珍亦毫無懼色：「我應該真係有鬼附身，跟住珍姐就想鬧我『點呀，你想唔想拍㗎，知唔知公司用咗幾多錢……』，我就望住珍姐，跟住我就拎張相出嚟『我爸爸，我好掛住佢』，跟住珍姐喊，唔知點解。」她更指那段日子，手心有發黃、發臭的情況。

陳淑蘭表示至今仍分不清自己到底是有情緒病還是撞邪，但當年之所以鎅手，就是想知道自己是不是還在現實世界中，她說：「我平時好驚血，好驚尖嘢㗎嘛，但我搵嘢一鎅……見到血就知我喺現實裏面。大家唔好學，因為當時有病……定撞鬼點都好，我都唔知。」

當時的蘭子會突然情緒失控，歇斯底里大叫，有次被送到浸會醫院，更感覺到自己靈魂出竅，目擊自己肉身被人捉住打鎮靜劑的畫面。住院期間又試過偷走，獨自在近黃昏時分上山拜祭爸爸，沿途會幫其他靈位清潔：「上到上面嘅時候，想跳落去，跟住好驚，就落番下面，冇跳。」落到山腳她突然暈倒，被路人發現送回醫院。

她表示當時嚴重影響工作，試過返到電視台「噗」一聲暈倒，4日後發現已回到家中。她又曾被發現在洗手間鎅手，陳淽菁也聽說此事，陳淑蘭說：「嗰塊刀片係生銹㗎，好彩無細菌感染呀！」後來當時的圈中男友駕車載她返電視城開工，曾勵珍和李燕芳覺得事件不尋常，即幫忙介紹師傅給她，對方指：「有個女人想攞我命，咁就唔知係咪……如果係女人，唔知係咪我爸爸靈位隔籬嗰個。」期間她亦曾看精神科醫生，亦試過在牧師和葉雅媛等幫助下「驅魔」，陳淽菁問現在是否已康復，蘭子笑着說：「我都唔知自己好返未。」