黃翠如宣布懷孕！晒超聲波照淚流滿面　自爆曾流產

黃翠如與蕭正楠自2018年宣布已婚後，結婚6年享受二人世界，近日屢傳黃翠如佗B有喜，喜訊傳聞滿天飛。兩人一直未有否認，但蕭正楠就直言「有好消息梗係公布啦！」結果黃翠如今日（17日）終於公布喜訊，但翠如更爆出曾經歷過流產的痛。

翠如在社交網貼出影片，見到晒出超聲波照片淚流滿面，公開有BB的喜訊：「每一個家都有屬於自己嘅故事。把開心的，難過的，拼湊在一起，或許這才能稱為『家』的完整。我們的那個故事，從我們兩個人組成一個家開始。這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。」

她透露曾經懷孕但意外失去，但在這一年又意外地迎來上天給她的禮物：「神為我們再送來彩虹的禮物，每天，帶着感恩而又有一點忐忑的心，滿載着愛，日夜期待。沿途得到大家的祝福，我們其實心裏很感激，也很需要，謝謝您們。把我們這個家的一個小故事分享，同時也想跟經歷過失去的父母互相加點力量，我們明白那種不能言語的傷痛，但也希望大家相信，日子一定會更好的。生命中不需要童話，但願在我們的生活裏，尋找到希望。願祝福降予每個家。」蕭正楠接受東網訪問，他說：「好多謝大家嘅祝福，希望BB可以順利出世，一齊為佢加油！」黃翠如說：「正在努力學習階段，希望每一關都順利平安😅🙏🏻🌈」

在2021年8月，翠如確實有過不快樂的日子，當時她有份主演的劇集《七公主》正在熱播，絕迹所有宣傳活動。之後她在無預警下，突然在社交網發布了一張手拿葉子的照片，並寫道「再見」，並同時關閉留言功能。當時一眾網友十分擔心發生甚麼事情，猜測她是否因為工作太大壓力爆煲而收埋自己。事後她再解釋：「私人的悼念。」

沉澱近2個月，翠如才走出陰霾，陪老公蕭正楠飛上海開工，並留言：「走了一個大圈，找回我的電池。」照片中的翠如搭住老公賻頭笑得好開心。而今次公布懷孕的影片中，亦見到這片葉子，相信是為悼念失去的小寶貝。

隨着消息曝光，藝人周柏豪、譚嘉儀、龔嘉欣、謝安琪及胡定欣等亦紛紛留言祝賀，而出名「天然呆」的馬國明則留下3個捧臉震驚的Emoji，引來不少網友追問幾時輪到馬國明宣布生B喜訊。對於翠如有喜，好友唐詩詠說：「恭喜佢 非常戥佢開心，呢條路有高高低低，真係唔容易，每一位母親都好勇敢，我會一直支持佢！」

連詩雅對於好友翠如懷孕，她表示：「非常非常非常之開心，同埋當刻感動到有啲流淚，因為見證咗大家喺人生入面好重要嘅時刻，亦都覺得我個女有個伴啦。我生完bb佢又懷孕，我可以將最新鮮嘅消息同佢分享，由懷孕到生產再到坐月有咩要特別注意吓都會畀意見佢，可能有啲食物對懷孕唔好嘅，我都會提點吓佢，不過我知佢會上網搵資訊，希望佢一家都幸福快樂，所有嘢順順利利，佢同bb都健健康康啦。」