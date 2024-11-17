黃翠如為上市公司董事千金　與蕭正楠住獨立屋後花園可露營

黃翠如自爆曾經經歷流產，如果宣布懷有蕭正楠骨肉，實在令人感動。其實翠如身世一樣傳奇，其父親是上市公司董事兼行政總裁黃永華。原籍廣東潮州的她，讀小一時一家人由木屋區搬到馬鞍山恆安邨，跟歌手容祖兒和王祖藍是樓上樓下的鄰居，3人識於微時，中學期間曾自中四年級起加入校內戲劇學會，中六時當了學會主席。1997年，翠如赴英國修讀戲劇進修，回港後曾擔任舞台劇演員。2003年畢業於香港浸會大學傳理學院公關及廣告系後，於廣告公司做客戶服務的暑期工作，同年被余詠珊選中而加入香港有線電視。

2016年，一家上市公司其中一名執行董事兼行政總裁黃永華的女兒，於股份上市當日曾到港交所出席上市儀式。當消息傳出指翠如賺了不少資金，但是翠如指出，對股票投資來說不認識。

翠如和阿蕭婚後搬入大埔康樂園千呎獨立屋，2人的愛巢裝修簡約平實，牆身以灰色為主，塑造溫馨舒適的氛圍，客廳角落擺放了一棵綠色植物，再鋪上地氈及藤編坐墊，翠如同阿蕭不時在這裏留影。而客廳和花園之間使用整片落地玻璃窗，令室內光線更充足。

不過要數最整間屋最搶鏡的空間，相信還是後花園，翠如同阿蕭曾分享在花園裝飾聖誕樹的短片，可見空間非常闊落，兩人更曾在花園搭帳篷睇星星，相當有情趣！