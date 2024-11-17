美味「法」現　別樹一幟

法國人重視美食，材料講究、擺盤精細，讓法國菜一直是高級料理的代表。另一方面，當地人在工作過後，也喜歡和三五知己到小酒館（Bistro），品嘗地道家庭風味，悠閒過日晨。近日有新開的法式Bistro為大家帶來傳統美食，也有米芝蓮星級法國餐廳推出全新菜單，無論想輕鬆吃又或品嘗高級法式餐點，都是不錯之選。

太古：精選海鮮

法式小酒館Bistro最初源自巴黎平民餐館，為當地人提供家常菜式，配以美酒享用，氣氛親切熱鬧。太古新開的法式Bistro以巴黎酒館作靈感，深藍色主調配藍白間條紋梳化、藤製椅子和大理石桌子，再加上盆栽植物和餐廳正中央的楓木色高身酒櫃，流露寫意的法式度假風情。為配合一室環境氣氛，總廚Chef Ming特意打造一系列的傳統菜式，讓大家沉醉花都滋味之中。

想來點開胃菜慢慢傾，海鮮似乎是個不錯選擇。分量十足的雜錦海鮮塔，最頂層是火炙吞拿魚配以香醋油和柚子汁，酸爽鮮香。第二和三層按時令供應多款的海鮮，當天就有法國生蠔、爆膏麵包蟹和鮮甜大蝦等，配香檳或白酒都夾。選用澳洲海蝦製作旳雞尾酒蝦，蝦肉輕蘸雞尾酒醬，酸甜鮮味。富酒香的白酒煮青口依照傳統做法，爆香洋葱和蒜頭後，加入白酒及香料等烹調，白酒香氣有助提升青口的鮮甜，配薯條或法包，令人滿足。

海鮮以外，肉類菜式選擇亦多。選用美國前腰脊肉製作的牛肉他他，配蛋黃和法包享用，油香十足。經典的牛扒配薯條選用澳洲穀飼牛肉眼，醬汁用黑、粉和青胡椒調配，層次豐富。來到秋冬，想吃點暖胃菜式，推介慢燉16小時的紅酒燉牛面頰肉，和薯蓉一起享用，入口即化。愛好甜品的你，不能錯過「反轉香梨批」，法國啤梨煎香再焗，脆口香甜，再配一杯咖啡或清茶，可說是法國人的最愛。

中環：星級午宴

法國是全球最多米芝蓮星級餐廳的國家，本地亦有不少星級法菜之選。中環米芝蓮一星現代法國餐廳的菜單一向以蔬菜作重心，顧問主廚David Toutain和餐廳行政總廚Joris Rousseau主打季節性和本地食材入饌，近日餐廳推出全新的午市菜單，為大家帶來新鮮感。

饗宴以輕巧小點作頭盤打開序幕，紅葱果醬作基調的「藜麥‧甜薯‧紅葱」，配以肉桂調味的番薯蓉，香口清新。「馬德拉斯咖喱‧辣椒‧大蒜」是以Chef Joris祖母食譜製作的炸丸子，咬開是咖喱、辣椒、大蒜和韭菜等餡料，愈吃愈開胃。愛魚鮮的話，清新的「青瓜‧鰤魚‧阿薩姆檸檬」，醃製魚肉分別配煙熏及經調味的青瓜薄片，再加點花生奶、烤鹽花生和青瓜花等點綴，清香去膩。另一道「臭草‧鱸魚‧四季豆」，魚肉冬瓜慕絲配麵包、醃臭草和本地甜豆，香滑鮮味。

「南瓜‧龍蝦‧番紅花」分了3個部分，本地龍蝦經炭火燒烤，配南瓜蓉和橘子果醬，果香迷人。紅噹噹旳龍蝦小卷吸睛搶眼，配包裹龍蝦湯泡沫的自家製南瓜薯仔丸子，吃出三重口感。惹味的「牛肝菌‧乳鴿千層酥皮派‧小西蘭花」，本地乳鴿肉和鵝肝用酥皮包好烹調，淋上香濃乳鴿汁，和牛肝菌及胡椒醬享用，肉香四溢。精緻吸睛的無花果撻，果肉配巴厘香草及番石榴忌廉，質感幼滑，果香即時昇華。