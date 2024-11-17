「準百億新抱」吳家忻私下接Job起公司飛腳　一舉動證已離巢

「網絡女神」吳家忻（kayan9896）曾經是一家短片頻道的台柱，前年與拍拖2年的Locker（林家熙）分手後，火速戀上坐擁百億身家的馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫的長子馬桂烽（Justin），今年母親節更與「未來奶奶」薛芷倫一起慶祝，明顯已融入家中，地位被確認，隨時嫁入豪門做「準百億新抱」！

不過，吳家忻今年3月疑私下接Job，在男友馬桂烽旗下的酒店舉行首個個人Jazz音樂會。據了解，馬桂烽旗下有兩間酒店，而吳家忻的表演場地，就是其中一間酒店的天台泳池。身為她老闆的游學修在吳家忻出Post宣傳時，隨即不點名批評有人不顧道義，寫道：「我呢種傻仔好易呃，同我傾生意，氹得掂我就好着數，好易搵我笨，我唔識計的，但你面唔畀錢唔畀情唔講義唔講，我就同你死過。」之後游學修、Locker、好友Tyson Yoshi 、以及短片頻道，群起取消吳家忻的社交網關注。

近日再有網民發現吳家忻疑已正式離開該短片旗道，發現她連接Job的email都改埋。有網民在社交網出post留言：「其實最錯係咪捧紅咗佢？搞到佢以為自己真係好紅，又起飛腳，官方最近又冇見佢出現。」不過，有亦網民撐吳家忻：「樓主想太多，應該因為locker算係核心成員，為避免尷尬而完約離巢轉公司」、「敢問ching返工會唔會轉工定成世打死一份工？」