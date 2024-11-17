life@KCC及joy@KCC《聖誕「喵」速遞》　喵星人聖誕打卡遍商場

【營業資訊】今個冬日萌貓速遞兵團出沒life@KCC及joy@KCC，與大家共度幸福滿載的最「萌」、最「快」聖誕節！由即日起至2025年1月1日，life@KCC搖身一變成《聖誕「喵」速遞》，特設以喵星人為主題的3大打卡熱點，各式各樣寵萌的喵星人化身聖誕速遞員將現身於商場的不同地方與大家一同準備大開聖誕派對！為增添場內聖誕氣氛，life@KCC一次過滿足大家打卡、看表演和換聖誕禮物的願望！記得帶同心愛的毛孩主子前來打卡，喵星人必在冬日裏為您速遞最暖心的祝福！

來自遙遠貓星球的萌貓速遞兵團今個聖誕遠道而來，特別到訪life@KCC及joy@KCC大開節日派對，為大家帶來歡悅的娛樂活動及聖誕禮物，必定讓您和身邊的摯愛好友留下冬日的美好回憶！喵星人特別準備了「聖誕「喵」速遞表演巡禮」，包括「冬日童趣唱遊舞會」、「玩轉KCC魔法魅影」、「冬日街頭唱樂夢」、以及「聖誕老人歡樂巡遊」，最適合小朋友及家人齊齊參與並沉浸在濃厚的聖誕氣氛！

除此以外，life@KCC及joy@KCC更將於11月及12月的指定週末舉行「聖誕4大冬日週末限定體驗」，包括屬於與愛竉時光限定的的營地體驗活動「萌寵毛孩也Camping」，集毛孩及藝術元素的「最酷毛孩藝術畫廊」、送人或自用必備的「暖笠笠閃爍蠟燭」及「聖誕迷你松花環」工作坊，除此以外，更有聖誕必逛的「冬日聖誕幻彩市集」，多元化的冬日活動體驗絕對讓您與下深刻的印記，與大家共度最「喵」聖誕節！

life@KCC及joy@KCC更同步推出「冬日激賞禮券換領」，顧客憑指定消費滿HK$100即可換領1個印花，每10個印花可換領HK$50 KCC餐飲商戶現金券；每20個印花更可換領高達HK$200餐飲商戶現金券，各位切勿錯過激抵的禮券換領！

人氣咖啡店匯集life@KCC及joy@KCC

聖誕怎可能沒有暖笠笠熱飲， life@KCC及joy@KCC匯集超過11間人氣咖啡店，為您的聖誕節增添溫暖 ! 當中包括即將開幕的內地知名連鎖咖啡品牌「Cotti Coffee」、香港虹吸冠軍咖啡師共同創辦的「Chart Coffee」、文青打卡必去的「Begins Coffee」、「Relax Coffee」及「Little Prince」等等，各位可以慢慢嘆住咖啡寫下聖誕願望！

喵星人3大打卡位 近4米高巨型充氣火箭萌貓速遞兵團登場

life@KCC及joy@KCC為各位精心準備了3大聖誕主題打卡位，各位可藉此機會與可愛的喵星人相聚一堂！在空中花園更出現近4米高的巨型充氣火箭萌貓速遞兵團，親眼目睹牠們現身的時刻！3大打卡位包括「聖誕萌貓速遞工場」、「萌貓心意包裝站」以及「萌貓火箭發射站」，今個節日，誠邀您前來跟家人和好友一同與萌貓速遞兵團分享節日歡樂氛圍！

打卡位1：萌貓火箭發射站

萌貓速遞兵團與聖誕小熊收集來自世界各地的聖誕禮物，浩浩蕩蕩乘搭火箭準備出發，將禮物送到「聖誕萌貓速遞工場」，把禮物與心意送到各位至親手上，近4米高的巨型充氣「萌貓火箭發射站」現身於9樓空中花園，這一次旅程成就大家與萌貓的相遇。別忘記記錄這個空前盛大值得慶祝的瞬間，與萌貓兵團留下「世紀合照」！

打卡位2: 萌貓心意包裝站

「萌貓心意包裝站」的萌貓知道想對方收到聖誕禮物感到窩心的驚喜， 不忘花點心思在禮物包裝上，瞬間讓聖誕節充滿儀式感！萌貓兵團紛紛幫你禮物包裝及寫下美好的祝福語，祝福與期盼在空中閃爍，相信這是一份最美好的聖誕禮物。

打卡位3：聖誕萌貓速遞工場

又到「聖誕萌貓速遞工場」最忙碌的日子啦！萌貓速遞兵團正忙碌協助聖誕老人，以最快速度將聖誕禮物送到親朋好友手中，貓兵團分工合作，一個站着高台接過禮物，一個騎在滑板上準備出發，剩下一個萌貓則在旁邊搗蛋! 兵團們也不忘將速遞工場掛上了亮麗的節日燈飾及聖誕樹，打造溫馨的聖誕夢幻工場；記得尋找最佳位置，與萌貓速遞兵團一同合照留念！

聖誕好去處推介！4大冬日週末限定活動 與毛孩專屬營地體驗

歡度普天同慶的節日， life@KCC亦準備了4大冬日週末限定活動，為各位舉辦一系列動靜佳宜的工作坊及體驗。當中包括「萌寵毛孩也Camping」、「最酷毛孩藝術畫廊」、「聖誕心動工作坊」製作「暖笠笠閃爍蠟燭」及「聖誕迷你松花環」。顧客推廣期內（即日至活動當天）於life@KCC 及joy@KCC 以電子貨幣消費滿HK$300，即可登記參加，換領活動入場券乙張（名額有限，先到先得，換完即止）

KCC冬日週末限定 「聖誕「喵」速遞表演巡禮」感受濃厚的聖誕氣氛

在這個美麗的冬日，life@KCC及joy@KCC將為大家「聖誕「喵」速遞表演巡禮」，邀請小朋友和一班熱血的追夢人為大家帶來精緻的表演。商場為大家準備了4大聖誕主題活動，包括「冬日童趣唱遊舞會」、「玩轉KCC魔法魅影」、「冬日街頭唱樂夢」以及「聖誕老人歡樂巡遊」，從四方八面而來的視覺和音樂元素更為大家營造澎湃的聖誕氣氛！

聖誕市集搜羅本地佳品 為身邊人送上節日祝福

走遍life@KCC多個角落送上祝福，大家更可到訪場內的「冬日聖誕幻彩市集」，賣售多款本地及環球職人的飾品創作、天然產品和手工食品，包括手工曲奇和蠟燭等，方便大家挑選聖誕禮物，為身邊人送上別出心裁的節日祝福。

愈買愈多賞！冬日激賞禮券換領高達HK$200 KCC餐飲現金券

買聖誕禮物之前，記得留意life@KCC冬日激賞禮券換領，憑指定消費即可換領商戶餐飲現金券，讓大人和小朋友盡情享受節日購物體驗，邊買邊賺，開心歡度佳節！

life@KCC呈獻《聖誕「喵」速遞》

即日至2025年1月1 日

上午10時至晚上10時

life@KCC – 3樓及空中花園Green@KCC

joy@KCC – 2樓中庭

life@KCC – 葵涌葵昌路72至76號

joy@KCC – 葵涌葵昌路51號

(葵興港鐵站E出口直達)