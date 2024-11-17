黃翠如有喜　閨蜜陳自瑤早已知：開心到想喊！

視后胡定欣、陳自瑤（YoYo）、袁偉豪一家三口、馬詩慧及胡楓等，今日（17日）到啟德出席名媛胡曦文（前名：胡敏珊）首飾精品店開幕，吸引大批途人圍觀，場面相當熱鬧。由於好友黃翠如宣布懷孕，YoYo到場即成焦點，面對記者追訪，她起初不欲多言，並笑說：「佢公布咗？今朝我趕住準備嚟呢度，冇留意社交平台呀！」

記者即向她「派定心丸」，YoYo即掩面直指自己已知道翠如懷孕一段日子，且表示開心到想喊：「不過咁重要嘅事，應該等佢覺得適合嘅日子同時間，自己公開比較適合。（佢發文公開咗自己曾經小產。）呢啲事我都知，我哋一齊走過高山低谷，但再深入就留番畀佢講啦。（你會做契媽？）契媽只係一個虛名，真心戥佢開心。（會特別照顧佢起居飲食？）我懷孕已經隔得太耐，個女都10幾歲，Shiga（連詩雅）近啲，等佢傳授啦，至於小朋友成長嗰啲嘢我就可以畀啲可以意見。」

問翠如決心當媽媽，是否受到Shiga與她的感染，YoYo即謂：「翠如同蕭正楠其實都好鍾意小朋友，今次係上天賜畀佢哋嘅禮物。（同Shiga都係生女，翠如又會不會呀？）我真係唔知，佢哋非常神秘，呢啲小秘密留畀佢哋自己，我冇追問亦冇八卦，無論男女都好，最緊要係健康同順利。」

至於是否再多花點時間陪翠如？YoYo表示：「之前我哋都有約出嚟食飯，不過佢依家需要休息。（佢有妊娠反應？）個個準媽媽都會有啲，得閒我哋都會陪佢，佢又有老公陪。（諗咗買咩禮物畀BB未？）依家開始諗啦。」