胡定欣心思思做設計師　夢想有自己品牌

視后胡定欣一身黑色型格打扮，出席好友胡曦文新店開幕，獲對方送贈一隻七彩腕表。自言曾有意當時裝設計師的她透露：「佢會出個手袋，有叫我試吓設計，最終我畀咗少少意見，佢就用咗我最鍾意嘅紫色，再印埋我嘅英文名縮寫上去，我覺得好好玩呀。睇吓遲啲有冇機會合作，將NW（其英文名縮寫）變成一個品牌。（佢送畀他隻錶貴唔貴？）我收禮物冇問價錢，應該都OK（貴）嘅。」

談到首飾珠寶收藏，定欣表示受身邊好友影響，近年開始儲手錶：「保值啲嘛。其實我試過買純金表，原來真係好重，我戴過一次就換咗。（今年咁好成績，會唔會買啲嘢獎勵自己？）如果有機會，都係唔錯嘅選擇，套劇拍得咁辛苦喎。陣間埋櫃枱度，睇吓有冇靚嘢，應該有個好靚嘅折扣。」

袁偉豪與太太張寶兒亦帶埋囝囝「袁咕碌」現身。現場賓客眾多，袁咕碌竟完全不怕陌生人，且不時哈哈大笑，又目不轉睛望實電視機，樣子相當可愛！

原來今日乃「袁咕碌」1歲正日生日，袁偉豪指日前已為兒子開了個小型派對慶祝，並邀來一班圈中好友及星二代參加。張寶兒則透露兒子正學行：「我私心就唔想佢咁快行，因為聽聞爬行對BB嘅腦部發育比較好，同埋佢生日嗰日，竟然識得自己捧起個飯碗食飯，係佢送俾自己最好嘅生日禮物。」

問到是否正努力為兒子追個妹妹或弟弟，張寶兒即轉問袁咕碌是否想做哥哥，袁咕碌搞笑地即時擰轉面，引得哄堂大笑，袁偉豪又開心自爆兒子牙牙學語先叫「爹爹」。提到黃翠如宣布懷孕，他表示替蕭正楠夫婦高興：「翠如係我好拍檔，我哋拍《使徒行者2》，一路睇住佢成長經歷，依家知佢哋多咗個身份，好期待我哋嘅小朋友將來一齊開party。（翠如有冇去你個仔生日會？）冇嚟到，但我哋久唔久都會一齊食飯嘅。」