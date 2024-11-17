陳豪送60萬手袋畀陳茵媺　豪言：So What？

視帝陳豪、歌手曾比特（Mike）、鄧建明及陳詠桐今日（17日）現身沙田馬場出席活動。陳豪笑指有專業歌手在場，他還是將自己的靚聲先收起，專心負責炮製特色咖啡給現場貴賓：「會沖雞尾酒咖啡，之前都試過放喺自己舖頭賣。」談到咖啡生意，他表示經濟環境仍未樂觀，會靜待機會再考慮擴展業務：「使錢容易，搵錢唔容易。」提到他做生意慳住，但花在家人身上卻絕不手軟，早前太太陳茵媺就被發現手上拎住價值超過60萬的名貴手袋，出名愛家的他笑謂：「大家唔好講錢，錫老婆係必需嘅，只要老婆開心嘅，So what！？」

不過他坦言不想子女養成亂花錢的習慣，故相對比較謹慎，因家中已有不少玩具，若每次有求必應會令他們不懂得珍惜：「我反而會問佢哋呢樣嘢係咪想當做生日禮物？咁佢哋就會好小心揀。」育有3個小朋友的他，坦言想公平處理做到人人有份，但有時朋友送禮物未必會有3份：「惟有猜包剪揼。（輸咗扭計？）實有，但都要接受，哈哈！」笑問他會否偏心疼女兒？他笑著否認，形容女兒天生是強女人：「唔使驚恰到佢，佢係強悍、霸道但又嗲又可愛，我都不知怎麼樣好，有咩符，哈哈！」

至於月頭步入31歲生日的Mike，與鄧建明合唱樂隊太極名曲《紅色跑車》。他表示生日正日於工作中渡過：「喺長沙同一大班粉絲過生日。（女友？）我哋暫時未抽到時間慶祝，因為我想好有儀式感咁食餐飯。」他指女友有致電祝他生日快樂，因自己現時忙於新歌錄音，故完成手頭上工作再補祝。剛推出個人首支國語單曲《Talk To Me》的他，透露歌曲中負責Rap部分的少女，其實是他歌唱學校的兩位女學生，效果很滿意，又以自己做例子，坦言學唱歌最希望是能給大眾聽到自己的聲音，亦希望將來能帶學生一起上大型舞台合作。他透露下月將推出另一首個人國語單曲，明年則會分別推出粵語及國語歌。問到對年尾樂壇頒獎禮獎項信心？他表示隨緣。