曹敏寶出新歌《中年》代表出席得2個　迴避支嚳儀冇到

《中年好聲音》歌手曹敏寶時隔8年，自組工作室出歌，今日（17日）在鑽石山舉行《未結束的故事》新歌發布會，老公帶一對仔女撐場，與敏寶相識20年的朱智賢驚喜現身送花，《中年》系歌手涂家堯和劉可在場獻唱支持，與涂家堯和劉可台上分享舊事時，敏寶感觸落淚。她說：「嗰時唔開心，收到劉可嘅短訊，4個字『近況如何』已經喊，嗰時其實同佢唔係好熟。」

她受訪時稱今次出歌全部自己親力親為，不過幾個月前全家病倒，自己也患上咳嗽要休息，今次她與舊音樂公司的夥伴組班底，而並非由無綫替她出歌，敏寶解釋：「大機構要排隊好耐，我自己加油，（投資幾多錢？ ）唔講錢，今次有好多人幫手，開工作室係陳凱詠鼓勵我，佢自設工作室好成功，呢個世代唔成功只係因為唔努力，追夢有好多方法。（唔續約TVB？）可以再傾，開工作室公司允許。」又指工作室老公並無參與，笑指老公主力養仔女便可，唔使老公養？她說：「養啲啦！」

新歌是鼓勵當感到迷惘時，不要放棄自己，是一首鼓勵人生的歌，自己掌控人生，未結束就要繼續行，想鼓勵同路人。今日只有兩位中年好聲音代表，其他中一生要綵排台慶不便打擾，傳不和的支嚳儀都冇到，她迴避問題：「唔講呢啲，今日出新歌。」又透露工作室未來好多大計，除會繼續出歌及籌備音樂劇，更有意簽跟她一樣無放棄追夢的人，自己做人版先。