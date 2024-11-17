薄餅盛饌　為聚會做好準備

薄餅及小食是不少人開Party或朋友聚會的招待之選，有薄餅連鎖品牌就因應冬日節慶將至而為大家提早預備，分別推出了節日餐牌及以芝士做主角的節日套餐，讓巴絲打大飽口福！

繽紛色澤

源自英國的手工薄餅連鎖店趁佳節將至，推出以「Christmas Time is Show Time」為主題的堂食二人及四人套餐，以及外賣10人派對套餐選擇，包括意式小食、主菜、甜品及飲品，當中的有意大利軟心芝士紅莓火雞薄餅、烤雞松露米粒意粉、麵包球聖誕樹、手撕豬肉無花果沙律和飄雪薑餅人蛋白餅等選擇，每道菜還以聖誕標誌性的紅、綠及白色作點綴，好似意大利軟心芝士紅莓火雞薄餅就鋪滿白色軟心芝士，搭配酸甜的紅莓及火雞肉，以及綠色香草點綴。又或手撕豬肉無花果沙律，將炮製得軟嫩再手撕的白色豬肉與紫紅色澤的無花果，搭配新鮮翠綠沙律菜，均洋溢滿滿的節日繽紛色彩。惠顧聖節套餐滿指定金額更可獲贈餐廳一瓶。於即日至12月12日或之前透過官網或到餐廳預訂外賣自取聖誕套餐，輸入優惠碼可獲8折早鳥優惠。

冬日芝味

源自美國的連續薄餅餐廳今個冬日以芝士為主角，於即日起推出「芝」心節日大餐，包括Cheesy經典芝味鍋及全新Cheesy龍蝦芝味鍋，前者用三重芝士炮製成鍋底，芝香馥郁；後者屬升級版，以經典芝士醬為基礎，加入龍蝦湯煮成散發龍蝦鮮味的濃厚芝士醬底，搭配12款配料好似傳統瑞士風味的法包粒、墨西哥脆餅、煙火雞片、香脆薯條、煙三文魚等，還可以額外升級黑松露醬，另類的奢華「芝」味。此外，還有多款全新冬日限定美食，包括聖誕星芝環（普通批）、鐵板黑椒汁珍寶火雞髀配薯菜，以及邪惡朱古力軟心厚曲奇配雪糕，當中的聖誕星芝環以以聖誕圈造型登場，放上火雞片、芝士、粟米烤焗，再包住芝士條粒砌成的幸運六角星，還有車厘茄和菠菜組成經典聖誕顏色，呈現出歡樂的聖誕氛圍。至於甜品的邪惡朱古力軟心厚曲奇配雪糕，令人眼前一亮的8吋軟心厚曲奇，外脆內軟、口感軟糯，加埋粒粒朱古力及冰凍雪糕，軟硬交織、冰火交融，夠晒過瘾！此外，餐廳亦提供12至45人團體享用的超值聖誕派對美食套餐，有薄餅、意粉或飯、拼盤、小食、沙律及甜品等供選擇，並有早鳥優惠等，粉絲又點可以錯過呢？