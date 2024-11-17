本日日本：《星之卡比》和菓子賀5周年　口味大升呢

如果你是電玩迷的話，肯定有聽過及玩過經典《星之卡比》系列，遊戲主人翁卡比憑着圓碌碌勁可愛的造型，多年來都不乏周邊及聯乘產品。當中包括了京都傳統和菓子老店鶴屋吉信推出的聯乘「最中」！最中是一種傳統和菓子，做法是將糯米粉溶於水中桿成薄皮，放入模型中烤製成型，再將紅豆餡等填入烤好的外皮中。而鶴屋吉信推出的「圓臉卡比手作最中」，其薄皮印有趣致的星之卡比表情圖案，而且更將薄皮跟餡料分開，讓買家按自己喜好添加。為慶祝這款聯乘產品5周年，最近推出了全新升級版，除了添加全新粉紅色最中薄皮外，餡料亦變為京都宇治香濃抹茶餡及丹波大納言紅豆製的小倉餡兩款組合。「圓臉卡比手作最中」分為1罐裝及2罐裝兩款Package，當中1罐裝只有小倉餡，2罐裝則有齊抹菜餡及小倉餡。除了塗上餡料，你還可以發揮創意與雪糕、水果或是鮮忌廉一起搭配，每一口都讓人回味無窮！1罐裝售1,836日圓（約HK$92），2罐裝售3,456日圓（約HK$173）。