岑麗香做女神多人爭　同陳家樂栢天男發展三角戀

HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》，主角岑麗香、栢天男、陳家樂齊為角色試造型，香香有不同打扮，既有成熟莊重，又有青春動人，她說：「好像是回憶十多年前，是頗有趣的，試那些年的服飾及髮型，回想自己十多年前會着些甚麼，覺得很可愛。今次飾演一個斯文的角色，有一個過去的愛情故事，她的個人故事也吸引，因為她的過去不容易，她很努力找出自己喜歡的東西及成功，但犧牲了不少之前的生活。」

香香劇中有栢天男（Adam）飾演男友，同時又有青梅竹馬的好友陳家樂，他笑說今次演一個好人：「角色叫Jack由芝加哥回港，本身是一個醫生，既聰明又富有，知書識禮也有教養，還投資很多電影，事事完美。聽說劇組想感覺像韓星，韓國完美男人，希望可以做到。今次與香香與家樂較多對手戲，我們會發展三角關係。」又笑言可能變了他與家樂拍拖。對比Adam，陳家樂的造型比較隨意，另一造型就帶點不羈，他說都是配合角色：「因為劇中我比較不修邊幅，很少穿恤衫長褲，妝容也比較憔悴。劇集講些九龍城的地道故事，其實我都很愛看些有關香港的故事，我看完很有共鳴，感到很有興趣。」