Revuelto Opera Unica專屬定製One-off

意大利超跑品牌林寶堅尼(Lamborghini) 日前發表了一款專為中國市場打造的全新Revuelto Opera Unica專屬定製One-off。

這輛專屬Revuelto是由廠方的Centro Stile設計中心與Ad Personam高級個人化定製工作室共同創作，展現該品牌高級個人化訂製的無限可能。車身極搶眼的手工繪製塗裝，採用了Rosso Mars紅色、Arancio Dac橙色和Arancio Apodis橙色，並融入了從Nero Pegaso黑色到Rosso Efesto紅色的漸變效果。廠方表示單是這猶如在宇宙中航行的車身效果須額外花上480小時的工藝。

至於車相廂則以Nero Ade黑色輔以Rosso Efesto紅色點綴。包覆座椅的物料採用了單色皮革和Dinamica品牌的Corsatex材質，配上精妙的撞色縫線和滾邊處理進一步彰顯了內飾工藝。此外車廂內還特別鑲有碳纖維製並以Rosso Efesto紅色渲染的Opera Unica銘牌，強調其專屬身份。

Revuelto屬該品牌首款HPEV高性能V12混能超級跑車，搭載由全新V12引擎和三具電馬達組成的混合動力系統，坐擁1,015 CV最大馬力， 0-100 km/h加速僅需2.5秒，極速逾350 km/h。