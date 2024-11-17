楊茜堯玩遊戲勁狼死　林秀怡失控飛撲喪啜何廣沛

無綫綜藝節目《獎門人台慶感謝祭》嘉賓陣容相當鼎盛，有「黑色月光隊」的楊茜堯、林夏薇、王浩信、楊卓娜、葉蒨文、馬貫東、何廣沛、黃建東，及自封「奬門人鐵腳隊，依家有仔又有女」的「苗僑偉隊」，成員有苗僑偉、湯盈盈、洪天明、姚樂怡、梁靖琪、周家蔚。抱病上陣的楊茜堯（阿怡），雖然聲音沙啞又虛弱，但玩起遊戲時卻相當狼死，遭錢嘉樂搞笑寸爆：「唔好畀人知道子溢喺屋企咁慘。」

事緣阿怡玩「開心無敵啜乒乓」時，除了甫出場即以「黑色月光Style」眼神掃射全場，又出手將對手洪天明不斷推開，令洪天明亦忍不住大嗌：「做咩啫！」搞笑的是，縱然阿怡咁奸賴，但可惜「戰績」認真麻麻，不斷玩輸遊戲，而在「開心無敵開口中」環節，阿怡更露出「蛇𠺌膽小」一面，與角色余滿月反差甚大。本集另一焦點落在「猴擒代表」林秀怡身上，把握良機要求與全場男嘉賓玩「傳紫菜」。愈玩愈失控的林秀怡，面對對手何廣沛出招飛撲兼喪啜，何廣沛亦「反飛撲」禮尚往來；馬貫東及王浩信則分別拉着林秀怡大擺「gone with the wind」經典甫及公主抱搞氣氛。

本集亦堪稱近年最Noisy 一集獎門人，湯盈盈、梁靖琪及洪天明等爭相放聲大叫兼搞笑，瘋玩指數爆燈的湯盈盈，大搞人夫洪天明之餘，又主動拉着老公錢嘉樂喪攬喪嘴大耍花槍，成功炒熱氣氛。而「黑色月光隊」的最嘈吵代表則是「青出於藍」的葉蒨文，除與苗僑偉玩啜乒乓前扮晒「小女心」兼作狀抹口水搞笑外，在「開心無敵障礙賽」中玩剝衫時又夠盡情夠Open，大有潛力成為綜藝遊戲節目接班人！