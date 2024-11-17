多圖︱林青霞鄧麗君1990年絕密水着照曝光　法國開餐竟然真空

金馬影后林青霞，曾在書中分享與已故歌手鄧麗君的合照與點點滴滴。近日林青霞與鄧麗君於1990年在法國拍的水着照絕密流出，當時並沒有P圖軟件，真實的身材相當苗條，簡直芳華絕代。

鄧麗君是林青霞的高中學姊，2人相差1歲。鄧麗君率先進入演藝圈，以天籟之音走紅亞洲，是林青霞的偶像。數年後，林青霞被星探挖掘成為藝人，透過中間人牽線認識鄧麗君，兩人逐漸變成好友。

林青霞2011年在散文集《窗裡窗外》，特地為鄧麗君留下篇幅，她說最印象深刻的是1990年，兩人在法國巴黎旅遊的過往。當時，鄧麗君獨居在巴黎，林青霞飛去當地找她玩。因在異國且網路科技不發達，2大巨星不用擔心被媒體追逐，便像素人般一樣旅遊，敞開心胸的認識彼此。

林青霞回憶，兩人當時去康城海邊踏浪時，有一段小小的故事。當時她看到許多法國女人直接脫掉比堅尼衣，躺在沙灘上享受日光浴，附近的人都習以為常，沒人大驚小怪。遠離傳媒視線的林青霞，便如法炮製脫上衣，慫恿鄧麗君一起，鄧麗君本來不願意，後來才卸下心房。林青霞形容：「那個法國南部陽光海灘的下午，對我們來說是特別的珍貴。那個時候，我就是我， 她就是她，我們都演回了自己。」

照片中，林青霞一手插腰，一手搭在鄧麗君的肩上。她身穿酒紅色兩截式泳裝，幾乎沒有贅肉，身材曲線結實；鄧麗君則穿黑色深U連身泳裝，襯托白皙的肌膚，體態穠纖合度。

林青霞也在書中透露，鄧麗君有次邀請她吃法國當地的餐廳，兩人赴約時，都特地精心打扮。林青霞回憶，鄧麗君穿黑色及膝裙，上身黑雪紡點綴著許多同色繡花小圓點，裏面竟然甚麼都沒穿，整個人若隱若現，讓林青霞不好意思直視。沒想到，路過的男性侍應生把盤子摔一地，林青霞正為他擔心，鄧麗君卻竊笑說：「你看，那小男生看到我們驚艷得碗盤都拿不穩。」