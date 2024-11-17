陳凱詠開船P　爆喊與好友攬攬

歌手陳凱詠（Jace）自去年年底約滿後，便以全自資方式展開了來不易的一年。她接受電台訪問時被問及對獲獎的看法，她說：「我唔敢諗，同唔識諗。朋友問我，我答到手都震晒，我唔知呀！」強調不會為獎項而改變創作方向：「如果要諗住咩獎項而做咩歌，我會覺得對唔住自己。就算最後成績唔好，我起碼都做咗自己開心嘅歌。」

首度與好友填詞人Oscar合寫年底壓軸新歌《那黑夜沒很夜》，歌的靈感源自她過去幾年在樂壇的心路歷程。回首2019年初入行時的青澀，到如今經歷了不少高低起伏，深感每一步都來之不易。5年過去，她練功完成，休眠期過後，新一課修行再度展開。歌詞中「從此我知 what I want what I care，唯一要講的是多謝多謝」，道出了她的心聲，表達了對在她最艱難時刻給予溫暖和希望的人最深的感激。

談到創作過程，她分享到：「這首歌是我在洛杉磯觀看Coachella音樂節時萌生的靈感。看着台上的表演者，我突然有了寫一首溫暖歌曲的想法。我幻想着自己站在舞台上，與樂隊一起演出，向着支持我的觀眾，唱出這首歌時的畫面。」

正正因為自然地製作了這歌曲，MV方面也不想堆砌太多，最後突發開個Boat Party，邀請一直緊密合作的戰友好友們上船，趁機相聚玩樂一番，她說：「本來還擔心11月會否開始轉涼下不了水，結果又真讓我們捉得住夏天的尾巴，呵呵。It was a beautiful day I’ll never forget。」最後她更與戰友們在船上互相擁抱落淚，場面窩心。