麥明詩同老公分開了！盛勁為帶老竇到奧脫福撐曼聯

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與飛機師男友盛勁為（Keith）結婚後糖黐豆，但他們要分開了，何解？原來是盛勁為要盡孝心。

麥明詩一向與家人關係良好，而盛勁為同樣相當孝順，他前日（15日）就在社交網上分享多張與爸爸飛英國觀看球賽的照片，兩父子亦到了不同景點打卡，網民大讚他是孝順仔。

盛勁為分享了多張與爸爸飛英國觀看球賽的照片，並以英文留言：「曼徹斯特 - 湖區 - 奧脫福球場（最曼聯主場）之旅，一次意外驚喜的旅行！如果你喜歡大自然，很推薦住在這湖區。這是我在更衣室裏對新領隊的第一個視角，我相信我們真的太幸運，會讓你們很多人嫉妒哈哈哈！」

照片中可以看到盛勁為與爸爸齊齊穿上黑色羽絨服，現身球場觀看球賽，並在看台上自拍，其後盛勁為又帶爸爸去到不同景點打卡，二人親親大自然之餘，亦在街頭漫步，可謂是「男人的浪漫」。貼文曝光後，不少網民留言表示：「帶爸爸旅行，好乖仔？」、「兩父子感情好好」。

其實去年盛勁為亦有帶爸爸遊英國慶祝生日，並乘坐私人飛機，同行更有另一位機師麥大力。當時盛勁為留言：「老豆（竇）牛一，第一次去英國，節目豐富 。」只見兩位靚仔機師笑容滿面，盛爸爸則坐在最後排，網民大讚他孝順，盛勁為就謙虛笑言：「順便姐（啫）」，亦有網民表示：「嘩爸爸都好靚仔」，大讚兩父子同樣高顏值，畫面十分養眼。